Intel zdradził plany na przyszłość. Nowe procesory każdego roku

Intel chce wrócić do dawnej chwały i mocniej zawalczyć z AMD na rynku PC. Według informacji redakcji DigiTimes firma przyspieszyła prace nad planem wydawniczym i w ciągu najbliższych dwóch lat ma pokazać kilka rodzin procesorów, które trafią do różnych segmentów rynku. Mowa między innymi o układach Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake oraz Moon Lake.

Dalsza część tekstu pod wideo

W 2028 roku dostaniemy CPU z układami graficznymi NVIDII

Intel Nova Lake to generacja planowana na trzeci kwartał 2026 roku. Procesory pojawią się zarówno w wersjach desktopowych, jak i mobilnych. W pierwszym przypadku mówi się maksymalnie o 52 rdzeniaach i 288 MB Cache. W laptopach najmocniejsze odmiany miałyby oferować do 28 rdzeni. Układy te będą korzystać z architektur Coyote Cove oraz Arctic Wolf.

Kolejnym krokiem ma być Razor Lake, debiutujące pod koniec 2027 roku. Ona też obejmie stacjonarki i notebooki, zachowując kompatybilność z poprzednimi płytami głównymi. W tym przypadku wysokowydajne rdzenie to ma być Griffin Cove, a energooszczędne to Golden Eagle.

Na 2028 rok Intel ma szykować większe zmiany. Wtedy na rynku pojawi się Titan Lake, czyli mobilna generacja z nowościami zarówno po stronie CPU, jak i iGPU oraz bardziej zunifikowaną budową. W przeciekach pojawia się również Serpent Lake, czyli układ przygotowywany we współpracy z NVIDIĄ, który pozwoli na rywalizację z rodziną AMD Halo.