Intel zdradził plany na przyszłość. Nowe procesory każdego roku
Szykuje się ofensywa z każdej strony - pojawią się propozycje dla graczy, do mobilnych stacji roboczych, lekkich ultrabooków oraz tańszych maszyn.
Intel chce wrócić do dawnej chwały i mocniej zawalczyć z AMD na rynku PC. Według informacji redakcji DigiTimes firma przyspieszyła prace nad planem wydawniczym i w ciągu najbliższych dwóch lat ma pokazać kilka rodzin procesorów, które trafią do różnych segmentów rynku. Mowa między innymi o układach Nova Lake, Razor Lake, Titan Lake oraz Moon Lake.
W 2028 roku dostaniemy CPU z układami graficznymi NVIDII
Intel Nova Lake to generacja planowana na trzeci kwartał 2026 roku. Procesory pojawią się zarówno w wersjach desktopowych, jak i mobilnych. W pierwszym przypadku mówi się maksymalnie o 52 rdzeniaach i 288 MB Cache. W laptopach najmocniejsze odmiany miałyby oferować do 28 rdzeni. Układy te będą korzystać z architektur Coyote Cove oraz Arctic Wolf.
Kolejnym krokiem ma być Razor Lake, debiutujące pod koniec 2027 roku. Ona też obejmie stacjonarki i notebooki, zachowując kompatybilność z poprzednimi płytami głównymi. W tym przypadku wysokowydajne rdzenie to ma być Griffin Cove, a energooszczędne to Golden Eagle.
Na 2028 rok Intel ma szykować większe zmiany. Wtedy na rynku pojawi się Titan Lake, czyli mobilna generacja z nowościami zarówno po stronie CPU, jak i iGPU oraz bardziej zunifikowaną budową. W przeciekach pojawia się również Serpent Lake, czyli układ przygotowywany we współpracy z NVIDIĄ, który pozwoli na rywalizację z rodziną AMD Halo.
Osobną propozycją ma być Moon Lake, następca serii Twin Lake. To nie będzie platforma dla najmocniejszych komputerów, lecz tańsze rozwiązanie oparte wyłącznie na rdzeniach typu E. Takie układy mają trafiać do niedrogich laptopów, Chromebooków, tabletów oraz Mini PC. Oczywiście na tym etapie trudno cokolwiek oceniać nie znając wydajności.