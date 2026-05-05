be quiet! ma nowe chłodzenia. Są wyjątkowo ciche i wydajne

be quiet! wypuszcza wreszcie do sprzedaży dawno zapowiadany sprzęt. Mowa o prezentowanych w styczniu wieżowych coolerach z serii Dark Rock, które zaprojektowaną z myślą o najnowszych procesorach od AMD oraz Intela. Mają one zapewnić topową wydajność i wzorową kulturę pracy.

Tanio nie jest. Sugerowane ceny to około 469 i 379 złotych

be quiet! Dark Rock Pro 6 to propozycja o wymiarach 169 x 140 x 147 mm i masie 1,34 kg. Jest to konstrukcja wyposażona w dwa radiatory z ceramiczną powłoką, siedem 6-milimetrowych ciepłowodów, zamkniętą podstawę oraz dwa wentylatory z rodziny Silent Wings (120 i 135 mm). Rozpędzają się one maksymalnie 2000 RPM, generując przy tym do 32,4 dB(A).

be quiet! Dark Rock 6 jest mniejszy i lżejszy - chłodzenie liczy sobie 162 x 139 x 102 mm przy 1,01 kg. Tym razem postawiono na jeden radiator oraz sześć 6-milimetrowych rurek cieplnych. Stopka nadal jest niklowana i niestraszny jej ciekły metal. Tutaj dostajemy tylko jeden wentylator 135-milimetrowy, oferujący do 2000 obrotów i głośność do 31,1 dB(A).

Cechami szczególnymi niemieckich propozycji ma być elegancki design bez RGB LED, bardzo prosty montaż - brak drucianych zaczepów, otwory na śrubokręt oraz fizyczny przełącznik pozwalający wybrać tryb pracy.