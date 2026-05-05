Nowe fantasy na Prime Video bierze się za smoki. Ma szansę przebić HBO

Prime Video do tej pory nie miał za bardzo szczęścia z adaptacjami fantasy (za wyjątkiem chwalonych scen bitewnych 16-odcinkowego serialu "Władca Pierścieni. Pierścienie Władzy"). Najbardziej znaną porażką Amazona było "The Wheel of Time", choć jej anulowanie do tej pory budzi rozgoryczenie fanów serii. Serial wcale nie był taki zły - na Rotten Tomatoes miał 88% ocen pozytywnych, ale jednak nie zdołał się otrząsnąć po trudnym początku. Słaby pierwszy sezon sprawił, że produkcja straciła sporo fanów. Biorąc pod uwagę koszty produkcji seriali fantasy, Prime Video, nie było w stanie uzasadnić kontynuacji serialu bez zwiększenia oglądalności.

"Fourth Wing" mało intryg, za to dużo akcji i smoków

Wygląda jednak na to, że wkrótce sytuacja się zmieni. Amazon posiada prawa do serialu "Fourth Wing", opartym na serii książek Rebecci Yarros. I tu będzie można poszaleć - przynajmniej w kwestii smoków i szybkiej akcji. Produkcja jest jeszcze na wczesnym etapie, ale serial jest przygotowany tak, aby uniknąć losów "The Wheel of Time".