Nowe fantasy na Prime Video bierze się za smoki. Ma szansę przebić HBO
Na miłośników fantasy czeka w najbliższym czasie prawdziwa inwazja smoków. I to nie tylko za sprawą premiery trzeciego sezonu "Rodu smoka" na HBO. Za smoki bierze się także Prime Video, który sięga po adaptację "Fourth Wing".
Prime Video do tej pory nie miał za bardzo szczęścia z adaptacjami fantasy (za wyjątkiem chwalonych scen bitewnych 16-odcinkowego serialu "Władca Pierścieni. Pierścienie Władzy"). Najbardziej znaną porażką Amazona było "The Wheel of Time", choć jej anulowanie do tej pory budzi rozgoryczenie fanów serii. Serial wcale nie był taki zły - na Rotten Tomatoes miał 88% ocen pozytywnych, ale jednak nie zdołał się otrząsnąć po trudnym początku. Słaby pierwszy sezon sprawił, że produkcja straciła sporo fanów. Biorąc pod uwagę koszty produkcji seriali fantasy, Prime Video, nie było w stanie uzasadnić kontynuacji serialu bez zwiększenia oglądalności.
"Fourth Wing" mało intryg, za to dużo akcji i smoków
Wygląda jednak na to, że wkrótce sytuacja się zmieni. Amazon posiada prawa do serialu "Fourth Wing", opartym na serii książek Rebecci Yarros. I tu będzie można poszaleć - przynajmniej w kwestii smoków i szybkiej akcji. Produkcja jest jeszcze na wczesnym etapie, ale serial jest przygotowany tak, aby uniknąć losów "The Wheel of Time".
Prime Wideo w końcu doczeka się produkcji na miarę "Gry o tron". Siłą rzeczy będzie porównywana ona do "Rodu smoka", ale w odróżnieniu do serialu HBO, to nie itryga, ale właśnie smoki będą źródłem zachwytów i całej akcji. A jest na co czekać, bo Rebecca Yarros podchodzi do smoków w zupełnie inny sposób niż George R. R. Martin. Wszystko zatem wskazuje na to, że serial Prime Video nie ma wyjścia - musi być widowiskowy. W książkach Yarros smoki to nie tylko tło. To przede wszystkim pełnoprawni bohaterowie, którzy nawiązują więzi ze swoimi bohaterami i wraz z nimi się rozwijają.