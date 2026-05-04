AMD Gorgon Halo w pierwszym teście. Jeden szczegół zaskakuje

Uruchamianie lokalnie LLM stanie się znacznie wygodniejsze. Nowe komputery z układami od Czerwonych zaoferują nawet 168 GB pamięci dla iGPU.

Przemysław Banasiak (Yokai)
19:55
AMD szykuje się do odświeżenia swojej oferty APU dla laptopów oraz mini PC. W bazie PassMark pojawił się model Ryzen AI MAX+ PRO 495, czyli układ należący do nowej rodziny Gorgon Halo. Zastąpi ona dostępną obecnie serię Strix Halo, a więc konstrukcja łącząca wydajne CPU, mocny zintegrowany układ graficzny i bardzo dużą pulę pamięci współdzielonej.

Prezentacja może nastąpić podczas targów Computex 2026

Dostaniemy 16 rdzeni i 32 wątki na bazie architektury Zen5. Układ ma zachować 16 MB pamięci podręcznej L2 oraz 64 MB L3, ale powinien pracować z nieco wyższymi zegarami niż znany nam już Ryzen AI MAX+ PRO 395. Będzie to więc bardziej ewolucja, niż faktyczna rewolucja.

Zastosowane iGPU to Radeon 8065S na bazie RDNA 3.5. Nazwa sugeruje szybszy wariant Radeona 8060S, najpewniej z wyższym taktowaniem, ale bez zwiększenia liczby jednostek obliczeniowych. Teorię te potwierdzają wyniki benchmarków - 1232 punktów w teście 2D i 18 427 punktów w teście 3D. Jest to więc tylko o kilka procent lepsza wydajność.

Większa poprawę widać dla sekcji CPU, tutaj mowa o 4293 punktach w testach jednowątkowych i 57 525 punktach dla zastosowań wielowątkowych. To odpowiednio około 5% oraz 10% więcej niż w przypadku Ryzena AI MAX+ PRO 395. Czyli standard dla odświeżeń u AMD i Intela.

Ciekawsza jest jednak platforma testowa. Ryzen AI MAX+ PRO 495 został zauważony w laptopie wyposażonym w 192 GB pamięci RAM, podczas gdy obecne Strix Halo obsługują do 128 GB. Oznaczałoby to możliwość przydzielenia nawet 168 GB dla iGPU. Dla osób uruchamiających lokalnie duże modele językowe może to być znacznie ważniejsze niż kilka dodatkowych procent wydajności procesora.

Premiera rodziny AMD Ryzen AI MAX 400 spodziewana jest pod koniec 2026 lub na początku 2027 roku. Więcej szczegółów Czerwoni mogą ujawnić już na początku czerwca, przy okazji tagów Computex 2026. Zwłaszcza że "standardowe" mobilne układy Ryzen AI 400 są już dostępne na rynku.

Źródła zdjęć: Tony@BiliBIli, PassMark
Źródła tekstu: PassMark, Oprac. własne