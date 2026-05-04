Zapomnij o SSD i HDD. Wszystko zaklepane na najbliższe 5 lat

Sztuczna inteligencja mocno zmienia rynek sprzętu komputerowego. Popyt ze strony centrów danych jest tak duży, że producenci nośników danych coraz częściej przestają działać w rytmie krótkoterminowych zamówień. Zamiast tego podpisują wieloletnie umowy na dostawy, które mają zagwarantować klientom dostęp do SSD i HDD, a producentom dać pewność, że kolejne inwestycje rzeczywiście się zwrócą.

Dalsza część tekstu pod wideo

Początkowo będzie źle, ale z czasem możemy na tym skorzystać

SanDisk przekazał inwestorom, że najdłuższe porozumienia obejmują już okres 5 lat, a w ich ramach klienci zobowiązują się do odbioru określonych wolumenów w kolejnych kwartałach. Ceny mają być częściowo stałe, a częściowo zmienne, co pozwala producentowi lepiej planować przychody, ale jednocześnie daje dużym odbiorcom większą przewidywalność dostaw.

Podobnie wygląda sytuacja na rynku dysków twardych. Seagate twierdzi, że ma już porozumienia z wszystkimi największymi klientami chmurowymi, a moce produkcyjne dla HDD są w dużej mierze rozdysponowane do końca 2027 roku. W przypadku Western Digital umowy mają sięgać do 2029 roku.

Wbrew pozorom dla konsumentów nie musi to być wyłącznie zła wiadomość. O ile w najbliższym czasie podaż w sklepach będzie niska, a ceny wysokie, to kilkuletnie umowy mogą zachęcić producentów do wydawania miliardów dolarów na rozbudowę fabryk, linii montażowych i nowe technologie. Innymi słowy z czasem sytuacja się poprawi.