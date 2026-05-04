Pamięci nowej generacji coraz bliżej. Zaawansowane prace już trwają

Najwięksi gracze na rynku, czyli SK hynix, Samsung i Micron, rozpoczęli już projektowanie DDR6. Oprócz tego wspomniane firmy mają też stopniowo koordynować rozwój modułów ze swoimi partnerami. Wszystko odbywa się pod nadzorem JEDEC, czyli organizacji odpowiedzialnej za przygotowywanie i ujednolicanie standardów pamięci.

Debiut dopiero w 2028 roku. I to tylko dla serwerów

Pierwszy szkic specyfikacji DDR6 był dostępny już w 2024 roku. Brakowało wtedy jednak wielu konkretów, m.in. zakresów napięć, szczegółów dotyczących sygnałów, limitów energetycznych oraz układu pinów. Teraz prace nad standardem są w znacznie bardziej zaawansowanym stadium.

Według wcześniejszych informacji DDR6 ma startować od 8800 MT/s, a docelowo dostaniemy nawet 17 600 MT/s. To niemal dwukrotnie więcej niż możliwości DDR5. Ten skok ma być możliwy głównie dzięki architekturze 4x 24-bit dla podkanałów, podczas gdy DDR5 korzysta z 2x 32-bit.

Jednocześnie tak wysokie prędkości oznaczają nowe wyzwania związane z integralnością sygnału i fizycznymi ograniczeniami DIMM. To właśnie Dlatego coraz większe znaczenie może mieć format CAMM2, który branża traktuje jako jedną z dróg do dalszego podnoszenia taktowań pamięci.