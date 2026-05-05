Nawet 1300 zł zostaje w kieszeni. Promocja, obok której nie przejdziesz obojętnie

Lenovo rusza z nową akcją, w której użytkownicy zyskują dostęp do platformy edukacyjnej CampusAI przy zakupie wybranych urządzeń marki Lenovo. Do 31 maja 2026 r. do każdego zakupionego modelu Lenovo Yoga lub Lenovo Legion dołączany jest pełen pakiet kursów CampusAI o wartości 1300 zł, w którym obecnie znajduje się 40 kursów na temat sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dostęp przyznawany jest na 12 miesięcy od momentu aktywacji kodu. Platforma oferuje kilkadziesiąt rozbudowanych kursów prowadzących użytkownika krok po kroku – od podstaw po zaawansowane wdrożenia. W ramach platformy użytkownicy mogą testować i porównywać wiele modeli AI w jednym miejscu, ucząc się świadomego doboru narzędzi do konkretnych zadań.

Aby odebrać nagrodę, po kupnie laptopa trzeba wypełnić formularz na stronie internetowej, dołączając dowód zakupu oraz zdjęcie fizycznie wyciętego kodu kreskowego z oryginalnego opakowania. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia uczestnik otrzymuje kod aktywacyjny, który zapewnia 12-miesięczny dostęp do pełnego pakietu edukacyjnego platformy CampusAI. Szczegóły na https://lenovo.campus.ai.

Open Day i wirtualny Quest Lenovo

Inauguracja akcji miała miejsce podczas wydarzenia Open Day Lenovo i CampusAI zorganizowanego w warszawskim Showroomie Lenovo Motorola. Spotkanie pokazało w praktyce, jak wygląda nowoczesna nauka z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Główną atrakcją była premiera interaktywnego „questa Lenovo”, w którym uczestnicy, umieszczeni w świecie CampusAI, musieli uratować projekt wirtualnego kolegi o imieniu Adam. Zadanie polegało na eksploracji cyfrowego kampusu i wykorzystaniu mocy obliczeniowej cyfrowego laptopa Lenovo do odzyskania utraconych danych przed upływem wyznaczonego terminu. Misja ta w formie grywalizacji pokazała, jak w praktyce wygląda połączenie eksploracji, AI oraz realnych narzędzi technologicznych.

CampusAI to zaawansowana platforma edukacyjna, czy wręcz cyfrowa szkoła, w której wiedzę zdobywa się z wykorzystaniem grywalizacji. Kampus łączy funkcje platformy e-learningowej, środowiska do budowy projektów oraz przestrzeni społecznościowej.

System prowadzi użytkownika krok po kroku, oferując naukę od absolutnych podstaw aż po zaawansowane wdrożenia systemów sztucznej inteligencji. Uczestnicy mogą testować i porównywać możliwości różnych modeli językowych w jednym miejscu, a w procesie nauki wspierają ich interaktywni mentorzy w formie awatarów, z którymi można komunikować się głosowo i tekstowo. Oprócz ścieżek kursowych użytkownicy zyskują dostęp do praktycznych narzędzi, takich jak MultiBot i AI PromptBook.

Budynek kampusu został zaprojektowany jako wielopoziomowa ścieżka rozwoju – każde z pięter odpowiada kolejnemu etapowi nauki i praktyki. Cały ekosystem platformy CampusAI został osadzony w District.org, czyli rozległej wirtualnej dzielnicy innowacji zbudowanej na silniku Unreal Engine 5, co zapewnia fotorealistyczną grafikę. Wrażania są więc jak z gier komputerowych.