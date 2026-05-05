Nowy sprzęt Valve to hit. Cały zapas wyprzedano w jeden dzień

Wygląda na to, że komputerowi gracze wcale nie ograniczają się do zestawu myszka + klawiatura. Gamepad od twórców Steama zniknął w okamgnieniu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
19:40
Wczoraj do sprzedaży na całym świecie trafił dawno zapowiadany i długo wyczekiwany Steam Controller. Nazwa może brzmieć znajomo, bo to następca rozwiązania z 2015 roku. Valve ma tylko jeden problem - zainteresowanie okazało się większe, niż przewidywał producent.

Wysoka cena na poziomie 419 złotych nie zniechęciła graczy

Urządzenie powstało na bazie opinii tysięcy użytkowników Steam Decka, co widać w samym projekcie. Steam Controller posiada m.in. joysticki TMR, dwa gładziki, rozbudowany system wibracji i cztery przyciski tylne. Wisienką na torcie jest aż 35 godzin pracy na jednym ładowaniu.

Konsumenci najwyraźniej wyjątkowo mocno polubili ten design. Nawet mimo limitu zakupu 3 sztuk i dość wysokiej ceny - aż 419 złotych, Steam Controller wyprzedał się momentalnie. Informacja o braku zapasów pojawia się zarówno w Ameryce, jak i w Europie (łącznie z Polską).

Valve poinformowało w mediach społecznościowych, że popyt przewyższył ich założenia. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że Steam Controller miał być sprzętem mniej problematycznym logistycznie niż pozostałe nowe urządzenia. Firma mierzy się z ograniczeniami dotyczącymi pamięci, które wpływają m.in. na plany związane ze Steam Machine oraz Steam Frame.

Pytanie czy wspomniany Mini PC oraz gogle VR również wyprzedadzą się na pniu? W pierwszym przypadku to niemal pewne, ale wirtualna rzeczywistość zdaje się obecnie podążać losem telewizorów 3D - w domowych zaciszu to raczej nisza dla entuzjastów, która wcale nie zyskuje na popularności.

Gamepad steam Valve kontroler do gier Steam Controller
Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: Valve, oprac. własne