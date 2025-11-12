Sprzęt

Valve pokazało Steam Frame, Steam Machine i nowy kontroler

Twórcy platformy Steam oficjalnie zapowiedzieli trzy nowe sprzęty dla graczy, które trafią na rynek na początku przyszłego roku: lekki zestaw VR, niewielki i cichy komputer oraz odświeżony Steam Controller.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:37
1
Steam Frame, znany wcześniej pod nazwą kodową Deckard, to znacznie więcej niż ulepszona wersja Valve Index. Urządzenie zostało zaprojektowane jako bezprzewodowy headset nowej generacji, który może działać zarówno samodzielnie, jak i zostać podłączony do PC. Całość waży około 440 gramów, co czyni go lżejszym od konkurencyjnej linii Meta Quest.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety nie ujawniono żadnych informacji o cenach

Sercem urządzenia jest układ Snapdragon 8 Gen 3, który sparowano z 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB lub 1 TB wbudowanej pamięci UFS. Dopełnia to akumulator 21,6 Wh. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego SteamOS, czyli zmodyfikowanego Linuksa.

Zdecydowano się tutaj na ekrany LCD o rozdzielczości 2160 x 2160 px i częstotliwości odświeżania od 72 do 144 Hz. Soczewki to rozwiązanie typu pancake, a pole widzenia sięga 110°. Nie brakuje też wbudowanego mikrofonu i głośników/słuchawek. Moduł Wi-Fi 7 2x2 dzieli zadania, eliminując problemy z przepustowością i opóźnieniami.

Wygląda jak konsola, a to Mini PC

Valve ogłosiło także nową wersję Steam Machine, która ma być sześciokrotnie wydajniejsza od Steam Decka. Komputer w formie kompaktowej kostki o masie 2,6 kg wyposażono w 6-rdzeniowyi 12-wątkowy procesor na bazie architektury AMD Zen4. Ma on pracować z taktowaniem do 4,8 GHz przy poborze mocy rzędu 30 W.

Oprócz tego dostajemy układ graficzny oparty o RDNA3 z 28 jednostkami CU, 8 GB VRAM typu GDDR6 i TDP do 110W. Sprzęt zaoferuje 16 GB pamięci DDR5 oraz dysk SSD o pojemności od 512 GB to 2 TB. Według Valve konsola ma działać bardzo cicho, obsługiwać gry w rozdzielczości do 4K przy 60 FPS z wykorzystaniem technologii AMD FSR oraz pełnić rolę hosta do streamingu na inne urządzenia, jak Steam Deck czy Steam Frame.

Pad od Xboxa czy PlayStation? Żaden!

Na koniec zostaje nam nowy Steam Controller, którego nie należy mylić z kontrolerami do Steam Frame. Otrzymał on gałki oparte na technologii TMR, które obsługują dotyk pojemnościowy, sterowanie ruchem i precyzyjne wibracje. Najważniejszą nowością jest funkcja Grip Sense - pozwalająca na celowanie żyroskopowe aktywowane dotykiem.

Kontroler ma masę 292 g i według deklaracji działa do 35 godzin na jednym ładowaniu. Ciekawostką jest "Puck", czyli magnetyczna stacja ładująca połączona z radioodbiornikiem. Pad można używać ze wszystkimi urządzeniami Valve opisanymi do tej pory, ale również Steam Deckiem i PC.

Niestety, Amerykanie nie zdradzili sugerowanych (ani nawet przybliżonych) cen za nowe sprzęty. Więcej dowiemy się bliżej premiery, która planowana jest na początek przyszłego roku.

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: Valve, oprac. własne