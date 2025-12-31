Procesory AMD padają jak muchy. Aż 15 wadliwych sztuk w jednej firmie

Przybywa doniesień o awariach procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D i powoli zaczyna to przypominać problemy z niestabilnością topowych jednostek Intel Core 13. i 14. generacji. Wcześniej informowano głównie o przypadkach śmierci tych CPU na płytach głównych ASRocka, jednak nowe relacje sugerują, że problem nie ogranicza się do jednego producenta.

Problemem jest prawdopodobnie złe zarządzanie napięciami

Na Reddicie jeden z użytkowników opisał swoją sytuację jako właściciel kafejki internetowej. Na początku roku kupił on aż 150 procesorów AMD Ryzen 7 9800X3D i zbudował na nich zestawy oparte na płytach głównych ASUS B650M-AYW WiFi. To konstrukcja budżetowa, ale teoretycznie w pełni wystarczająca do pracy z serią X3D.

Większość komputerów została wyposażone w zasilacze Huntkey 850 W z certyfikatem 80 PLUS Gold. Choć nie jest to marka najwyższych lotów i zasilacz mógłby być potencjalnym winowajcą, dotychczasowe przypadki sugerują, że źródło problemu często leży gdzie indziej.

Ze 150 zakupionych procesorów awarii uległo już 15 sztuk. Oznacza to średnio około 1,6 uszkodzonego CPU miesięcznie, licząc od marca, kiedy zaczęto je wdrażać do użytku. Według właściciela kafejki, awarie pojawiały się losowo, zwykle co tydzień lub dwa. Jak sam przyznaje, nigdy wcześniej nie doświadczył tak złej serii problemów sprzętowych.

Co istotne, użytkownik Reddita podkreśla, że nie korzystał ani z PBO, ani z jakiejkolwiek formy OC. Systemy działały na świeżym BIOS-ie w wersji 3283 (98.81.0), wydanym we wrześniu i mającym poprawiać stabilność.