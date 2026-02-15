Stary czy nowy Honor? Fotopojedynek Magic7 Pro vs Magic8 Pro
Czy "nowe" zawsze znaczy "lepsze"? Chyba niekoniecznie. A jak to jest z fotografią mobilną? Postanowiłem to sprawdzić, porównując zdjęcia z dwóch flagowych smartfonów marki Honor: Magic7 Pro i najnowszego Magic8 Pro.
Honorowy pojedynek na zdjęcia
Tematem naszego kolejnego fotopojedynku są smartfony Honor Magic7 Pro i Honor Magic8 Pro. W recenzjach oba te urządzenia chwaliliśmy między innymi za bardzo dobrą jakość zdjęć z wbudowanych aparatów. Czas nie stoi jednak w miejscu w przez rok wiele mogło się zmienić w tym zakresie. Stąd pomysł na tę bitwę na zdjęcia.
Zanim jednak przyjrzymy się zdjęciom, zerknijmy na fotograficzny arsenał obu telefonów. Ten jest bardzo podobny. Główne aparaty w obu Honorach mają taką samą matrycę o rozdzielczości 50 Mpix (1/1,3", 1,2 µm) oraz optyczną stabilizację obrazu. Starszy smartfon ma tu jednak zmienną przysłonę f/1.4-2.0, a nowszy oferuje "otwór" f/1.6.
W komplecie jest też teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix (1/1,4", 0,56 µm), również z OIS. Zmieniono jednak nieco optykę. Magic7 Pro oferuje powiększenie optyczne 3x, a w Magic8 Pro to 3,7x. Trzeci aparat, ultraszerokokątny, w obu smartfonach jest identyczny (50 Mpix, 1/2,88", 0,61 µm, PDAF, f/2.0, 12 mm, 122˚).
Podczas fotopojedynku na obu smartfonach pracowało najnowsze dostępne oprogramowanie, czyli Android 16 i nakładka MagicOS 10.
Porównanie czas zacząć
Pora na zdjęcia i ich porównanie. Wszystkie były robione w identycznych miejscach oraz warunkach, przy takich samych ustawieniach. Na ogół był to tryb automatyczny, z wyjątkiem zdjęć makro oraz portretowych. Nie napisałem, które zdjęcia są z którego smartfonu, podpisując je nazwami smartfon lewy i smartfon prawy. Wszystkie zdjęcia po lewej są z jednego, a po prawej - z drugiego.
No to zaczynamy... Poniżej znajdziesz 20 par zdjęć. Na potrzeby porównań każde zostało przycięte do rozmiaru 1200 x 900 pikseli. Dla lepszego porównania detali, w każdym przypadku z oryginalnego zdjęcia wyciąłem fragment o wymiarach 900 x 600 pikseli. Zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziesz na końcu.
-
Lampka (główny aparat)
-
Napis na butelce (teleobiektyw- zoom 10x)
-
Litery z daleka (teleobiektyw, zoom 100x)
-
Litery z bliska (ultraszerokokątny, tryb supermakro)
-
W pokoju hotelowym (aparat ultraszerokokątny)
-
Widok z okna (teleobiektyw, zoom 10x)
-
Lampa na balkonie (teleobiektyw, zoom 100x)
-
Miasto nocą (główny aparat)
-
Nocny spacer (aparat ultraszerokokątny)
-
"C" nad jeziorem (teleobiektyw, zoom 3,7x)
-
Lausanne (teleobiektyw, zoom 10x)
-
Marina (aparat ultraszerokokątny)
-
Zbliżenie na okno (teleobiektyw, zoom 100x)
-
Latarnia (teleobiektyw, zoom 3,7x)
-
Na lotnisku (teleobiektyw, zoom 3,7x)
-
Wizzair (teleobiektyw, zoom 100x)
-
Samolot (teleobiektyw, zoom 10x)
-
Zima w ogrodzie 1 (główny aparat)
-
Zima w ogrodzie 2 (aparat ultraszerokokątny)
-
Portret (główny aparat, zoom 2x)
-
Bonus: filmy 4K@60fps z głównych aparatów
Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, poniżej znajdziesz wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.
Smartfon lewy:
Smartfon prawy:
Który Honor robi lepsze zdjęcia?
Gdy pierwszy raz przeglądałem kolejne pary zdjęć na ekranie komputera, od razu wiedziałem, które z nich - według mnie - są lepsze. Ja już mam swojego faworyta, jednak w przypadku naszych fotopojedynków liczy się przede wszystkim głos naszych Czytelników.
Które urządzenie, Twoim zdaniem, robi lepsze zdjęcia? Czy jest to smartfon lewy, czy może raczej smartfon prawy?
Swoją odpowiedź wskaż w ankiecie poniżej. Jej wyniki będą ukryte przez około 2 tygodnie. Po tym czasie ujawnię (lub potwierdzę), który smartfon jest który oraz kto okazał się zwycięzcą "bitwy na zdjęcia".