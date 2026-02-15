Stary czy nowy Honor? Fotopojedynek Magic7 Pro vs Magic8 Pro

Honorowy pojedynek na zdjęcia

Tematem naszego kolejnego fotopojedynku są smartfony Honor Magic7 Pro i Honor Magic8 Pro. W recenzjach oba te urządzenia chwaliliśmy między innymi za bardzo dobrą jakość zdjęć z wbudowanych aparatów. Czas nie stoi jednak w miejscu w przez rok wiele mogło się zmienić w tym zakresie. Stąd pomysł na tę bitwę na zdjęcia.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zanim jednak przyjrzymy się zdjęciom, zerknijmy na fotograficzny arsenał obu telefonów. Ten jest bardzo podobny. Główne aparaty w obu Honorach mają taką samą matrycę o rozdzielczości 50 Mpix (1/1,3", 1,2 µm) oraz optyczną stabilizację obrazu. Starszy smartfon ma tu jednak zmienną przysłonę f/1.4-2.0, a nowszy oferuje "otwór" f/1.6.

W komplecie jest też teleobiektyw peryskopowy 200 Mpix (1/1,4", 0,56 µm), również z OIS. Zmieniono jednak nieco optykę. Magic7 Pro oferuje powiększenie optyczne 3x, a w Magic8 Pro to 3,7x. Trzeci aparat, ultraszerokokątny, w obu smartfonach jest identyczny (50 Mpix, 1/2,88", 0,61 µm, PDAF, f/2.0, 12 mm, 122˚).

Podczas fotopojedynku na obu smartfonach pracowało najnowsze dostępne oprogramowanie, czyli Android 16 i nakładka MagicOS 10.

Honor Magic7 Pro 3 opinii Honor Magic7 Pro 3 opinii Ekran 6.80" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 4.32 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5270mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Honor Magic8 Pro 0 opinii Honor Magic8 Pro 0 opinii Ekran 6.71" OLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6270mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Porównanie czas zacząć

Pora na zdjęcia i ich porównanie. Wszystkie były robione w identycznych miejscach oraz warunkach, przy takich samych ustawieniach. Na ogół był to tryb automatyczny, z wyjątkiem zdjęć makro oraz portretowych. Nie napisałem, które zdjęcia są z którego smartfonu, podpisując je nazwami smartfon lewy i smartfon prawy. Wszystkie zdjęcia po lewej są z jednego, a po prawej - z drugiego.

No to zaczynamy... Poniżej znajdziesz 20 par zdjęć. Na potrzeby porównań każde zostało przycięte do rozmiaru 1200 x 900 pikseli. Dla lepszego porównania detali, w każdym przypadku z oryginalnego zdjęcia wyciąłem fragment o wymiarach 900 x 600 pikseli. Zdjęcia w oryginalnej rozdzielczości znajdziesz na końcu.

Lampka (główny aparat)

Napis na butelce (teleobiektyw- zoom 10x)

Litery z daleka (teleobiektyw, zoom 100x)

Litery z bliska (ultraszerokokątny, tryb supermakro)

W pokoju hotelowym (aparat ultraszerokokątny)

Widok z okna (teleobiektyw, zoom 10x)

Lampa na balkonie (teleobiektyw, zoom 100x)

Miasto nocą (główny aparat)

Nocny spacer (aparat ultraszerokokątny)

"C" nad jeziorem (teleobiektyw, zoom 3,7x)

Lausanne (teleobiektyw, zoom 10x)

Marina (aparat ultraszerokokątny)

Zbliżenie na okno (teleobiektyw, zoom 100x)

Latarnia (teleobiektyw, zoom 3,7x)

Na lotnisku (teleobiektyw, zoom 3,7x)

Wizzair (teleobiektyw, zoom 100x)

Samolot (teleobiektyw, zoom 10x)

Zima w ogrodzie 1 (główny aparat)

Zima w ogrodzie 2 (aparat ultraszerokokątny)

Portret (główny aparat, zoom 2x)

Bonus: filmy 4K@60fps z głównych aparatów

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, poniżej znajdziesz wszystkie zdjęcia w pełnej rozdzielczości.

Smartfon lewy:

Smartfon prawy:

Który Honor robi lepsze zdjęcia?

Gdy pierwszy raz przeglądałem kolejne pary zdjęć na ekranie komputera, od razu wiedziałem, które z nich - według mnie - są lepsze. Ja już mam swojego faworyta, jednak w przypadku naszych fotopojedynków liczy się przede wszystkim głos naszych Czytelników.

Które urządzenie, Twoim zdaniem, robi lepsze zdjęcia? Czy jest to smartfon lewy, czy może raczej smartfon prawy?