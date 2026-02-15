Aplikacje

GTA 6 za darmo, czyli najlepszy przyjaciel 800 Plus

Norweski sklep internetowy Komplett przygotował jedną z najbardziej nietypowych promocji związanych z premierą Grand Theft Auto 6. Sieć obiecuje darmową kopię GTA 6 każdej osobie, której dziecko urodzi się dokładnie w dniu debiutu gry, czyli 19 listopada 2026 roku.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:32
0
To ostatnia chwila, by zainwestować swoją gamingową przyszłość

Świeżo upieczeni rodzice będą mogli otrzymać hit Rockstara za darmo, o ile udokumentują datę narodzin malucha. Akcja jest promowana hasłem w stylu „life hacku”: jeśli „zabierzecie się do dzieła” teraz, za 9 miesięcy możecie dostać GTA 6 za darmo.

Komplett podkreśla, że to nie żart, a pełnoprawna kampania związana z jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów dekady. Trzeba jednak pamiętać, że termin porodu rzadko daje się zaplanować co do dnia, więc nawet najbardziej zmotywowani gracze raczej nie powinni traktować tego jako realnej „strategii” na oszczędność.

Trudno jednak nie uśmiechnąć się na myśl o dziecku, które za kilka lat usłyszy, że jego narodziny były powiązane z chęcią zdobycia darmowej gry. Nawet jeśli większość osób potraktuje akcję z przymrużeniem oka, Komplett już osiągnął swój cel – o ich ofercie mówi dziś cały świat graczy.

