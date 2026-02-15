GTA 6 za darmo, czyli najlepszy przyjaciel 800 Plus

To ostatnia chwila, by zainwestować swoją gamingową przyszłość

Świeżo upieczeni rodzice będą mogli otrzymać hit Rockstara za darmo, o ile udokumentują datę narodzin malucha. Akcja jest promowana hasłem w stylu „life hacku”: jeśli „zabierzecie się do dzieła” teraz, za 9 miesięcy możecie dostać GTA 6 za darmo.

Komplett podkreśla, że to nie żart, a pełnoprawna kampania związana z jednym z najbardziej wyczekiwanych tytułów dekady. Trzeba jednak pamiętać, że termin porodu rzadko daje się zaplanować co do dnia, więc nawet najbardziej zmotywowani gracze raczej nie powinni traktować tego jako realnej „strategii” na oszczędność.