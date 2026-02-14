Masz taką przystawkę TV? Dają Ci gierki za darmo

GeForce Now na Fire TV – wreszcie jest

Nvidia GeForce Now, bo właśnie o tym serwisie mowa, jest teraz dostępny na przystawce telewizyjnej Amazon Fire TV. Akcesorium pozwala na uruchomienie aplikacji do strumieniowania gier ze sporą pozycją tytułów dostępnych za darmo. Można też podpiąć do aplikacji swoje inne biblioteki gier, w tym Steam albo nawet tytuły z Xbox Game Pass.

Dalsza część tekstu pod wideo

Do grania wystarczy jedynie kompatybilny kontroler (np. do Xbox One/Xbox Series X lub PS4/PS5), dostęp do internetu (od 15 Mbps wzwyż) i tyle.

Jeśli chodzi o konkretne wsparcie dla urządzeń Amazon Fire TV Stick, to na razie obejmuje ono modele:

Fire TV Stick 4K Plus (2nd Gen) — wspierany od Fire OS 8.1.6.0

— wspierany od Fire OS 8.1.6.0 Fire TV Stick 4K Max (2nd Gen) — wspierany od Fire OS 8.1.6.0

— wspierany od Fire OS 8.1.6.0 Fire TV Stick 4K Max (1st Gen) — wspierany od Fire OS 7.7.1.1

Trzeba jednak nadmienić, że są pewne ograniczenia w stosunku do np. korzystania z usługi GeForce Now na przystawce Nvidia Shield. Maksimum jakości jakie możemy uzyskać to Full HD (1080p) przy 60 FPS, korzystając z kodeka H.264 i bez HDR.

Z kolei używając przystawek Shield możemy liczyć na 1080p w 120 FPS przy SDR albo 4K w 60 FPS z HDR.

Modele telewizorów LG na rok 2026 będą pierwszymi TV, które wspierają 4K120 z HDR w usłudze Nvidii.