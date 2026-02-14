x-kom szaleje. Dwa Mi Band 9 w cenie jednego, ale musisz być szybki

Mowa tu o zestawie, który składa się ze srebrnej i niebieskiej opaski. Tak, aby można było je rozróżnić. Jest to więc świetny zestaw dla par, idealny na Walentynki. A wszystko to za 149 zł, czyli dokładnie tyle, ile w sklepie tym kosztuje pojedyncza opaska. Musicie się jednak pośpieszyć: x-kom rzucił 700 takich zestawów, a w momencie pisania tekstu zniknęła już ponad połowa.

Mi Band 9

Co jednak ta opaska ma do zaoferowania? Przede wszystkim 1,62-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 490 × 192 i jasności do 1200 nitów, dzięki czemu jest użyteczny nawet w ostrym słońcu. I chociaż dziś trudno o tym myśleć, to przecież lato jest coraz bliżej.