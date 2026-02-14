Android 17 Beta 1 oficjalnie. Google przyspiesza smartfony

Zgodnie z zapowiedziami, Google udostępnił system Android 17 Beta 1. Jak wynika z komunikatu firmy, najnowsza odsłona systemu wzmacnia trzy główne cechy: prywatność, bezpieczeństwo oraz wydajność.

Jedną z najważniejszych zmian w cyklu życia Androida 17 jest rezygnacja z tradycyjnego modelu Developer Preview na rzecz ciągłego programu Android Canary. Co to oznacza w praktyce? Zamiast czekać na duże, kwartalne paczki z nowościami, Google stawia na model, w którym aktualizacje wysyłane są w stałym cyklu. Nowe funkcje trafiają do kanału Canary natychmiast po testach wewnętrznych.

Dla twórców aplikacji i entuzjastów testujących wczesne wersje przynosi to trzy ważne zmiany. Zyskają oni szybszy dostęp do nowości i większą wygodę aktualizacji poprzez OTA. Google podkreśla także, że wersje beta dzięki ciągłym testom szerszego grona użytkowników będą bardziej dopracowane i bliższe finalnemu wydaniu Androida.

Aparat bez opóźnień i lepsze wideo

Android 17 przynosi zmiany, na które mogą odczuć entuzjaści mobilnej fotografii. Google wspomina o kilku pierwszych zmianach.

Jedna z nich poprawi jakość rejestrowanego wideo. Nowa opcja pozwoli na ustawienie stałej jakości nagrywania, co dając większą kontrolę nad materiałem niż standardowe ustawienia bitrate'u. Co też ważne, programiści zyskają pełen dostęp do metadanych ze wszystkich aparatów w urządzeniu, co może poprawić jakość zdjęć w zewnętrznych aplikacjach, np. społecznościowych. Pozwoli to na przykład np. na robienie lepszych zdjęć portretowych, płynniejszy zoom bez skakania obrazu czy dostęp do zaawansowanych funkcji Pro.

Dzięki nowej funkcji Dynamic Camera Sessions aplikacje fotograficzne będą mogły dynamicznie zmieniać tryby. Oznacza to np. płynne przechodzenie między robieniem zdjęć a nagrywaniem wideo bez charakterystycznego przycięcia, które dotychczas wynikało z konieczności rekonfiguracji całej sesji aparatu.

Ponadto Android 17 natywnie obsłuży standard Versatile Video Coding (VVC) na urządzeniach ze wsparciem sprzętowym, co zapewni lepszą jakość wideo przy mniejszym rozmiarze plików.

Wydajność – mniej zacięć, lepsza bateria

Nowy system przynosi kolejne odświeżenie interfejsu, w tym w aplikacji ekranu głównego, Pixel Launcher. Jednak ważniejsze nowości ukryte są wewnątrz systemu. Pod maską Androida 17 zaszły zmiany, które mają odciążyć układ SoC i poprawić płynność działania aplikacji. Google wprowadza nową metodę zarządzania pamięcią. Dzięki niej system będzie częściej i efektywniej czyścił RAM ze zbędnych obiektów, co zmniejszy obciążenie procesora i zredukuje czas trwania pełnego czyszczenia pamięci. O co dokładnie chodzi? Podczas korzystania z aplikacji system tworzy tysiące małych elementów: zdjęcia, fragmenty tekstu, listy kontaktów czy dane z formularzy. Gdy użytkownik zamyka aplikację lub kończy operację, te dane stają się zbędne. Jeśli system by ich na bieżąco nie usuwał, pamięć RAM szybko by się zapełniła i telefon przestałby działać. I właśnie ten mechanizm doczekał się ulepszenia w Androidzie 17.

Dodatkowo nowa obsługa kolejki zadań ma zapobiegać drobnym opóźnieniom i gubieniu klatek animacji, co przełoży się na płynniejszy interfejs. System otrzymał też nowe narzędzia do diagnozowania, dlaczego aplikacja uruchamia się wolno lub zużywa za dużo zasobów.

Android 17 przynosi także nowości dotyczące łączności i prywatności. System będzie automatycznie odrzucał prośby aplikacji o odtworzenie dźwięku lub zmianę głośności, jeśli aplikacja nie jest w odpowiednim stanie aktywności. Oznacza to koniec z reklamami czy muzyką włączającą się w niespodziewanym momencie.

System wprowadza też blokadę ruchu nieszyfrowanego. Aplikacje domyślnie nie będą mogły przesyłać danych jawnym tekstem, co wymusza stosowanie bezpiecznych połączeń. Google obiecuje także ulepszenia dotyczące rozmów VoIP, łatwiejsze parowanie urządzeń medycznych oraz trackerów fitness.

Kiedy premiera Androida 17?