Sprzęt

Biedronka rzuciła za 29,99 zł. Skorzystasz nawet dwa razy dziennie

Biedronka przyszykowała niezłą promocję na sprzęt, z którego każdy z nas powinien korzystać przynajmniej dwa razy dziennie. Dostępny będzie w cenie zaledwie 29,99 zł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:56
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Biedronka rzuciła za 29,99 zł. Skorzystasz nawet dwa razy dziennie

Szczoteczka elektryczna Hoffen

Dbanie o zdrowe zęby jest niezwykle ważne pod kątem naszego zdrowia. Usta są naszą bramą do całego organizmu i mają wpływ na ogólny stan zdrowia. Zadbane zęby to mniejsze ryzyko chorób przewlekłych, w tym również wielu infekcji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dlatego każdy z nas powinien myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie. Rano, tuż po przebudzeniu, aby pozbyć się bakterii nagromadzonych przez noc oraz wieczorem. Pomocna w tym jest oczywiście odpowiednia szczoteczka. Biedronka przyszykowała promocję, która doskonale wpisuje się w te potrzeby.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Szczoteczka soniczna OCLEAN X Kids S Czarny + etui
Szczoteczka soniczna OCLEAN X Kids S Czarny + etui
0 zł
277.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 277.77 zł
Szczoteczka soniczna dla dzieci GÖTZE & JENSEN ST050Y Kids z podświetleniem Żółta
Szczoteczka soniczna dla dzieci GÖTZE & JENSEN ST050Y Kids z podświetleniem Żółta
-6 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 33.99 zł
Szczoteczka soniczna GÖTZE & JENSEN ST300
Szczoteczka soniczna GÖTZE & JENSEN ST300
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Advertisement
Biedronka rzuciła za 29,99 zł. Skorzystasz nawet dwa razy dziennie

Od 19 lutego w sklepach sieci Biedronka dostępna będzie elektryczna szczoteczka oscylacyjna marki Hoffen. Zaskakuje przede wszystkim jej cena, ponieważ urządzenie kupimy w kwocie zaledwie 29,99 zł.

Szczoteczka oferuje między innymi 7500 rotacji na minutę oraz ochronę w stopniu IPX6. W zestawie znajduje się też wymienna końcówka, więc zestaw posłuży nam przez kilka miesięcy. Producent nie zapomniał też o dołączeniu dwóch baterii AA, które zasilają sprzęt oraz etui.

Promocja na szczoteczkę oscylacyjną Hoffen rozpocznie się 19 lutego i potrwa do 4 marca.

Szczoteczki elektryczne w ofercie Ole Ole
Szczoteczki elektryczne w ofercie x-kom
Image
telepolis
biedronka biedronka gazetka Szczoteczka elektryczna hoffen gazetka biedronka Biedronka promocja
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Biedronka