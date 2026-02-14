Biedronka rzuciła za 29,99 zł. Skorzystasz nawet dwa razy dziennie

Szczoteczka elektryczna Hoffen

Dbanie o zdrowe zęby jest niezwykle ważne pod kątem naszego zdrowia. Usta są naszą bramą do całego organizmu i mają wpływ na ogólny stan zdrowia. Zadbane zęby to mniejsze ryzyko chorób przewlekłych, w tym również wielu infekcji.

Dlatego każdy z nas powinien myć zęby przynajmniej dwa razy dziennie. Rano, tuż po przebudzeniu, aby pozbyć się bakterii nagromadzonych przez noc oraz wieczorem. Pomocna w tym jest oczywiście odpowiednia szczoteczka. Biedronka przyszykowała promocję, która doskonale wpisuje się w te potrzeby.

Od 19 lutego w sklepach sieci Biedronka dostępna będzie elektryczna szczoteczka oscylacyjna marki Hoffen. Zaskakuje przede wszystkim jej cena, ponieważ urządzenie kupimy w kwocie zaledwie 29,99 zł.

Szczoteczka oferuje między innymi 7500 rotacji na minutę oraz ochronę w stopniu IPX6. W zestawie znajduje się też wymienna końcówka, więc zestaw posłuży nam przez kilka miesięcy. Producent nie zapomniał też o dołączeniu dwóch baterii AA, które zasilają sprzęt oraz etui.