Każdy kierowca powinien mieć. W Biedronce za półdarmo

Alkomat elektrochemiczny iBOX HR01

Wygląda jak milion dolarów, a kosztuje 229 zł zamiast 459 zł. Dokładnie tak, porządny alkomat ładowany przez USB-C, z kompletem wymiennych ustników i przejrzystym ekranem prezentującym wyniki pomiarów dostępny jest od 14 lutego za pół ceny na Biedronka Home.

Powiecie, że takich alkomatów jest na pęczki w elektromarketach i to często za zupełne grosze. I pewnie mielibyście rację, gdyby nie ten jeden, tłusty detal. Bowiem nie jest to sprzęt jednorazowy, który pokazuje losowe pomiary, tylko alkomat z możliwością przeprowadzenia okresowej kalibracji.