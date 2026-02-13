Sprzęt

Każdy kierowca powinien mieć. W Biedronce za półdarmo

Biedronka zaszalała z hitem dla kierowców. W Polsce właściwie każdy musi mieć ten sprzęt, taki mamy już klimat i kulturę. A za takie pieniądze to murowany hit.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:42
1
Telepolis.pl
Alkomat elektrochemiczny iBOX HR01

Wygląda jak milion dolarów, a kosztuje 229 zł zamiast 459 zł. Dokładnie tak, porządny alkomat ładowany przez USB-C, z kompletem wymiennych ustników i przejrzystym ekranem prezentującym wyniki pomiarów dostępny jest od 14 lutego za pół ceny na Biedronka Home. 

Powiecie, że takich alkomatów jest na pęczki w elektromarketach i to często za zupełne grosze. I pewnie mielibyście rację, gdyby nie ten jeden, tłusty detal. Bowiem nie jest to sprzęt jednorazowy, który pokazuje losowe pomiary, tylko alkomat z możliwością przeprowadzenia okresowej kalibracji.

By tego dokonać w Polsce, należy wypełnić formularz na serwis.expertmarket.pl — zachęca producent urządzenia. Typowy okres, po którym warto dokonać kalibracji to jeden rok. Oczywiście o ile nie robimy kilkudziesięciu pomiarów dziennie. Niewątpliwym atutem jest rozmiar sprzętu — wejdzie w każdą wolną przestrzeń w aucie i można mieć go zawsze przy sobie.

Zródła zdjęć: iBOX, wł
Źródła tekstu: iBOX, Biedronka, wł