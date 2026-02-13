Lidl sprzedaje za pół ceny. Biegnij do sklepu, póki jest

Sprzęt

Air Fryer to nieoceniona pomoc w każdej kuchni. A teraz jeden z sensowniejszych modeli, jeśli chodzi o wybór sprzętu dla rodziny, może być Twój za pół ceny. 

PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 17:37
Jak go zdobyć? Otóż to dziecinnie proste: wystarczy pójść do Lidla. Tam znajdziecie Air Fryer Masterpro za jedyne 194,50 zł. Oferuje on 6-litrową misę, która sprawia, że spokojnie przygotujemy posiłek dla wszystkich domowników. Co więcej, pozwala pracę w zakresach temperatur od 40 do 200 stopni Celsjusza przy mocy 1500 W. Pozwala on nie tylko na przygotowywanie posiłków, ale też ich podgrzewanie, utrzymywanie ciepła, oraz opóźniony start, kiedy chcemy, aby posiłek był gotowy o konkretnej godzinie. 

Masterpro Air Fryer z Lidla

Masterpro w Lidlu

A co jeśli nie możesz sobie pozwolić na przyniesienie dość dużego pudła zawierającego Air Fryer z Lidla? Otóż to żaden problem. Sprzęt ten w identycznej cenie jest dostępny także w sklepie Lidl Online. Wtedy jednak należy się liczyć z dodatkowymi kosztami przesyłki.

Masterpro Air Fryer z Lidla

Czy jednak ten sprzęt naprawdę ma sens? Jak najbardziej. Air Fryer nagrzewa się nieporównywalnie szybciej, niż piekarnik. Dodatkowo zużywa mniej energii i nie przesusza dań. Wymaga przy tym znacznie mniej tłuszczu. Jest więc zdrowo, szybko i smacznie. A wszystko to za 194,50 zł za model z 6-litrową misą.

