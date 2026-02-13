ING rozdaje po 600 zł. Warunki do spełnienia są proste jak drut

Promocja w ING: "Mobilni zyskują" i to jak

Trzeba przyznać, że przygotowany "pakiet powitalny" w ING Banku Śląskim jest tym razem naprawdę szalenie atrakcyjny, a co najważniejsze warunki do spełnienia nie są wcale skomplikowane. Bank przyszykował 500 zł do zgarnięcia, a dla tych którzy skorzystają z kodu poleceń od znajomego, dodatkowe 100 zł z programu poleceń.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wydaje nam się, że to jedna z najprostszych ofert promocyjnych obecnie na rynku. Najistotniejsze jest to, że większość warunków właściwie można spełnić podczas codziennych zakupów.

Promocja tylko dla nowych klientów

Jak to bywa w przypadku tego typu atrakcyjnych promocji, jest ona skierowana jedynie do nowych klientów.

Jak zgarnąć 500 zł, a następnie dodatkowe 100 zł w ING?

Oczywiście szczegółową ofertę znajdziecie na stronie internetowej banku. My, w skrócie objaśniamy, o co chodzi. Promocja składa się z dwóch części. Po pierwsze, należy założyć konto osobiste w ING (Direct, Mobi, Komfort). Ma być to konto oszczędnościowe, z kartą do konta w aplikacji Moje ING. Warunki? Do 26 czerwca 2026 należy zrobić 10 transakcji bezgotówkowych. Należy także upewnić się, że do tego czasu, na koniec chociaż jednego dnia, na koncie będzie widniała suma min. 600 zł.

500 zł za aktywność

W ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia konta:

otrzymaj wpływ w 2 różnych miesiącach na min. 1000 zł.

zrób 15 transakcji bezgotówkowych (liczy się także BLIK)

zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej Moje ING

od 1 do 8 lipca 2026 miej na koncie saldo 500 zł

Dodatkowe 100 zł do zgarnięcia

Aby otrzymać dodatkowe 100 zł jako nowy klient musisz skorzystać z polecenia od znajomego i wyrazić wszystkie zgody na udział w promocji "Poleć ING".