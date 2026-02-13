ING rozdaje po 600 zł. Warunki do spełnienia są proste jak drut
Okazuje się, że nie tylko Santander Bank Polski rozdaje pieniądze i ogłasza atrakcyjne promocje. ING Bank Śląski wystartował z równie atrakcyjną promocją, a właściwie nową odsłoną, akcji "Mobilni zyskują". Warto zapoznać się z nią i nie przegapić dodatkowych bonusów. Każda okazja do dodatkowych pieniędzy jest na wagę złota.
Promocja w ING: "Mobilni zyskują" i to jak
Trzeba przyznać, że przygotowany "pakiet powitalny" w ING Banku Śląskim jest tym razem naprawdę szalenie atrakcyjny, a co najważniejsze warunki do spełnienia nie są wcale skomplikowane. Bank przyszykował 500 zł do zgarnięcia, a dla tych którzy skorzystają z kodu poleceń od znajomego, dodatkowe 100 zł z programu poleceń.
Wydaje nam się, że to jedna z najprostszych ofert promocyjnych obecnie na rynku. Najistotniejsze jest to, że większość warunków właściwie można spełnić podczas codziennych zakupów.
Promocja tylko dla nowych klientów
Jak to bywa w przypadku tego typu atrakcyjnych promocji, jest ona skierowana jedynie do nowych klientów.
Jak zgarnąć 500 zł, a następnie dodatkowe 100 zł w ING?
Oczywiście szczegółową ofertę znajdziecie na stronie internetowej banku. My, w skrócie objaśniamy, o co chodzi. Promocja składa się z dwóch części. Po pierwsze, należy założyć konto osobiste w ING (Direct, Mobi, Komfort). Ma być to konto oszczędnościowe, z kartą do konta w aplikacji Moje ING. Warunki? Do 26 czerwca 2026 należy zrobić 10 transakcji bezgotówkowych. Należy także upewnić się, że do tego czasu, na koniec chociaż jednego dnia, na koncie będzie widniała suma min. 600 zł.
500 zł za aktywność
W ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia konta:
- otrzymaj wpływ w 2 różnych miesiącach na min. 1000 zł.
- zrób 15 transakcji bezgotówkowych (liczy się także BLIK)
- zaloguj się min. 3 razy do aplikacji mobilnej Moje ING
- od 1 do 8 lipca 2026 miej na koncie saldo 500 zł
Dodatkowe 100 zł do zgarnięcia
Aby otrzymać dodatkowe 100 zł jako nowy klient musisz skorzystać z polecenia od znajomego i wyrazić wszystkie zgody na udział w promocji "Poleć ING".
Bank przypomina o zgodach marketingowych, które należy zaznaczyć przy wnioskach. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że bonusy przejdą nam koło nosa.