Konta

PKO BP apeluje. Nie ryzykuj, zrób to już teraz

Ferie zimowe ruszyły już w wybranych województwach, tymczasem PKO Bank Polski, największa instytucja finansowa w Polsce, zabiera się do prac technicznych, które potrwają prawie 11 godzin. Co tym razem nie zadziała?

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:40
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
PKO BP apeluje. Nie ryzykuj, zrób to już teraz

PKO Bank Polski z brakiem dostępu już od 21:00

PKO Bank Polski przyzwyczaił już swoich przeszło 12 mln klientów do częstych prac informatycznych. Same wdrożenia nowych funkcji i zabezpieczeń są oczywiście czymś dobrym i dbałością ze strony banku, ale trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnim czasie jest tego znacznie więcej niż w innych bankach. No cóż, przynajmniej nie ma podwójnego księgowania płatności, jak ostatnio w ING Banku Śląskim, który zaskoczył klientów znikającymi z kont pieniędzmi.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP również może zaskoczyć tym razem swoich klientów, ale nieco mniej drastycznie. Chodzi o przede wszystkim osoby zapobiegliwe, które nie pozostawiają swojego życia na pastwę losu, tylko lubią się odpowiednio zabezpieczyć. No i cóż - weekend mogą one zacząć bez zabezpieczenia, jeżeli będą zwlekać.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui UAG Monarch Pro MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Kevlar Czarno-zielony
Etui UAG Monarch Pro MagSafe do Apple iPhone 17 Pro Kevlar Czarno-zielony
0 zł
319.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 319.99 zł
Rękawica do czyszczenia DUNLOP 418148
Rękawica do czyszczenia DUNLOP 418148
0 zł
22.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 22.99 zł
Plecak na laptopa RIVACASE ECO Alpendorf 7561 15.6-16 cali Czarny
Plecak na laptopa RIVACASE ECO Alpendorf 7561 15.6-16 cali Czarny
-10 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

Już w piątek 23 stycznia, a więc jeszcze przed rozpoczęciem właściwego weekendu z serwisu iPKO i z aplikacji IKO wyparują funkcje związane z ubezpieczeniami. Nie będzie można ani kupić nowego ubezpieczenia, ani sprawdzić już posiadanych, słowem, idealny początek feriowej katastrofy.

Ograniczenia obejmą praktycznie wszystko: Moje Podróże24, PKO Dom, PKO Moto, Moje Życie24, PKO Życie oraz PKO Ubezpieczenie dziecka. Jeśli wybierasz się na zimowy urlop lub wysyłasz na taki swoje dziecko, nie czekaj. Odpowiednie polisy będą dostępne tylko do piątku do godziny 21:00, potem powita Cię przerwa techniczna trwająca prawie 11 godzin, bo aż do 7:45.

Jeśli planujesz lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo, nie planuj swoich operacji na ostatnią chwilę - apeluje bank i jednocześnie przeprasza w komunikacie za utrudnienia.

Image
telepolis
iPKO PKO Bank Polski PKO BP brak dostępu pko ubezpieczenia pko problem pko
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis
Źródła tekstu: PKO Bank Polski, oprac. wł