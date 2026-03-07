Konta

PKO BP z apelem. Jutro będzie już za późno

Największy polski bank apeluje do swoich klientów. Z tym jednym nie warto zwlekać do 8 marca, jeśli nie szukacie kłopotów — nie zadziała praktycznie nic.

Dzień Kobiet bez usług PKO Banku Polskiego

W dniu święta naszych żon, mam, dziewczyn czy córek PKO Bank Polski przyszykował przykrą niespodziankę. Jak już uprzedzaliśmy w tej wiadomości, dojdzie do prawdziwego pogromu niemal wszystkich usług banku.

Nie będzie działał BLIK, nie zadziałają też płatności telefonem. Zapomnijcie o mobilnej autoryzacji w aplikacji — zastąpią ją zwykłe SMS-y. Nie dostaniecie się też do aplikacji mobilnej IKO oraz iPKO biznes mobile. Z kolei w przypadku zakupów w sieci z użyciem karty i 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do naszej karty.

Jeśli chcesz zrobić niespodziankę swoim bliskim lub po prostu swobodnie funkcjonować, lepiej wyprzedź PKO Bank Polski w jego planach. Według deklaracji banku o wymienionych usługach będzie można zapomnieć przez blisko 6 godzin, od godziny 00:01 do 06:00 ósmego marca w niedzielę.

Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.

- kończy komunikat PKO Bank Polski
