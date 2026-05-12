OnePlus Watch 3 43mm w rekordowo niskiej cenie. Kilka stów zostaje w kieszeni

OnePlus Watch 3 43mm zadebiutował w lipcu zeszłego roku i wtedy kosztował 1199 zł, co było sensowną, ale jednak niezbyt porywającą ceną. Z czasem zegarek trochę jednak staniał i dziś dostępny jest w różnych sklepach za około 1 tysiąca złotych. Najnowsza promocja OnePlusa pozwala jednak jeszcze bardziej zaoszczędzić.

OnePlus wystartował dziś z nową okazją na kilka swoich sprzętów, a naszą uwagę zwróciła przede wszystkim świetna obniżka na smart zegarek OnePlus Watch 3 43mm, oferowany w rekordowo niskiej cenie. W sklepie na stronie producenta można go kupić za 160 euro, czyli 680 zł. Tak dobrej oferty na ten model jeszcze nie było.

Na tym jeszcze nie koniec – podczas zakupu można dobrać w sumie 4 prezenty – darmowe akcesoria jak pasek czy ładowarka do zegarka.

OnePlus Watch 3 43mm – czym kusi?

OnePlus Watch 3 43mm to mniejsza wersja jednego z najlepszych smart zegarków na naszym rynku. Wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,32 cala, rozdzielczości 466 x 466 pikseli i jasności do 1000 nitów.

Koperta wykonana jest ze stali nierdzewnej, a całość waży zaledwie 37,8 g (bez paska). Dzięki klasie odporności IP68 i wodoszczelności 5ATM OnePlus Watch 3 43 mm sprawdzi się nawet podczas pływania.

Tak jak duży wariant, zegarek napędzany jest przez procesor Snapdragon W5 Gen 1, wspierany przez dodatkowy chip BES2800BP, który obsługuje mniej obciążające zadania, co przekłada się na dłuższy czas pracy.

OnePlus Watch 3 43mm oferuje monitorowanie tętna, saturacji krwi (SpO2), snu, cyklu menstruacyjnego oraz analizę poziomu stresu i zmęczenia organizmu. Użytkownicy mogą korzystać z ponad 100 trybów sportowych, a wśród nowości znalazły się udoskonalony system pozwalający śledzić parametry organizmu i dbać o codzienne samopoczucie – OnePlus Mind & Body Evaluation. Zegarek co 30 minut w czasie rzeczywistym ocenia poziom zmęczenia organizmu i jego wpływ na kondycję psychiczną.

OnePlus Watch 3 43mm działa pod kontrolą systemu Wear OS 5, co zapewnia dostęp do tysięcy aplikacji z Google Play, płatności zbliżeniowych przez Portfel Google.