Konta

PKO BP alarmuje. To już jutro

Bank PKO BP przypomina swoim ponad 12 milionom klientów, że już jutro stracą możliwość płacenia kartą czy telefonem, posłuszeństwa odmówią też BLIK i bankomaty.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 14:02
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP alarmuje. To już jutro
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Planowe prace techniczne PKO Banku Polskiego

Największy polski bank szykuje się do kolejnej modernizacji swoich systemów teleinformatycznych. Skala utrudnień w dostępie do gotówki będzie duża, ale szczęśliwie godziny prac są z tych mało uprzykrzających. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Obok problemów z płatnościami kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego, utrudnienia mogą objąć również wpłaty oraz wypłaty kartą oraz BLIKIEM, dodawanie kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay i Samsung Pay, nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, a także weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS).

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Stół bilardowy ENERO 1056043
Stół bilardowy ENERO 1056043
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Stół do gry w cymbergaja NILS EXTREME SDG CG
Stół do gry w cymbergaja NILS EXTREME SDG CG
0 zł
791.09 zł - najniższa cena
Kup teraz 791.09 zł
Stół bilardowy HERTZ FITNESS Sir Simon L
Stół bilardowy HERTZ FITNESS Sir Simon L
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Advertisement

Jak zapewnia bank, utrudnienia mają ominąć natomiast funkcje serwisu iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO.

Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.

- czytamy w komunikacie banku

Przerwa techniczna nastąpi 12 maja w godzinach nocnych, od 1:00 do 4:00.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP nie działa pko bp przerwa techniczna w pko
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: PKO BP, oprac. własne