PKO BP alarmuje. To już jutro

Planowe prace techniczne PKO Banku Polskiego

Największy polski bank szykuje się do kolejnej modernizacji swoich systemów teleinformatycznych. Skala utrudnień w dostępie do gotówki będzie duża, ale szczęśliwie godziny prac są z tych mało uprzykrzających.

Obok problemów z płatnościami kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego, utrudnienia mogą objąć również wpłaty oraz wypłaty kartą oraz BLIKIEM, dodawanie kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay i Samsung Pay, nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, a także weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS).