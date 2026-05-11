PKO BP alarmuje. To już jutro
Bank PKO BP przypomina swoim ponad 12 milionom klientów, że już jutro stracą możliwość płacenia kartą czy telefonem, posłuszeństwa odmówią też BLIK i bankomaty.
Planowe prace techniczne PKO Banku Polskiego
Największy polski bank szykuje się do kolejnej modernizacji swoich systemów teleinformatycznych. Skala utrudnień w dostępie do gotówki będzie duża, ale szczęśliwie godziny prac są z tych mało uprzykrzających.
Obok problemów z płatnościami kartami oraz wypłacie gotówki z bankomatów innych niż PKO Banku Polskiego, utrudnienia mogą objąć również wpłaty oraz wypłaty kartą oraz BLIKIEM, dodawanie kart w Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, SwatchPAY, Xiaomi Pay i Samsung Pay, nadawanie PIN-u oraz aktywację karty w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO, a także weryfikację PIN-em przy płatnościach kartą w sieci (3DS).
Jak zapewnia bank, utrudnienia mają ominąć natomiast funkcje serwisu iPKO i aplikacji IKO oraz serwisu telefonicznego iPKO.
Jeśli możesz, zrób zaplanowane operacje wcześniej. Przepraszamy za utrudnienia.
Przerwa techniczna nastąpi 12 maja w godzinach nocnych, od 1:00 do 4:00.