PlayStation 6 może negatywnie zaskoczyć swoją specyfikacją

Sony nadal nie zdecydowało, kiedy PlayStation 6 trafi na rynek. Japońska firma przyznała podczas omawiania wyników za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025, że aktualna sytuacja na rynku komponentów - zwłaszcza kości DRAM i NAND - utrudnia planowanie kolejnej generacji konsoli.

Dalsza część tekstu pod wideo

Podobny problem ma Valve w przypadku Steam Machine

Jeżeli Sony chce utrzymać cenę PlayStation 6 na rozsądnym poziomie i nie podnosić jej zaraz po premierze, cięcia mogą objąć przede wszystkim podsystem pamięci. Co to oznacza? Brak wyraźnego skoku względem PlayStation 5. Innymi słowy nie zobaczymy 32 GB RAM i 2 TB SSD.

Zamiast tego coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się pozostać przy 1 TB nośniku półprzewodnikowym oraz 24 GB pamięci RAM na 128-bitowej szynie danych. Taki krok pozwoliłby obniżyć koszt produkcji o jakieś 60 dolarów, czyli około 215 złotych według obecnego kursu dolara.

Zdaniem znanego informatora związanego z tematyką AMD, pozwoliłoby to też też wykorzystać większą pulę wyprodukowanych już APU, ze względu na mniejsze wymagania co do kontrolera pamięci. To również spore oszczędności w skali milionów konsol które sprzedaje japoński gigant.