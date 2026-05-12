PlayStation 6 może negatywnie zaskoczyć swoją specyfikacją

Wszyscy zaczynamy coraz mocniej odczuwać szaleństwo na sztuczną inteligencję. Drogie są już nie tylko PC i podzespoły, ale również konsole.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 16:51
Sony nadal nie zdecydowało, kiedy PlayStation 6 trafi na rynek. Japońska firma przyznała podczas omawiania wyników za czwarty kwartał roku fiskalnego 2025, że aktualna sytuacja na rynku komponentów - zwłaszcza kości DRAM i NAND - utrudnia planowanie kolejnej generacji konsoli.

Jeżeli Sony chce utrzymać cenę PlayStation 6 na rozsądnym poziomie i nie podnosić jej zaraz po premierze, cięcia mogą objąć przede wszystkim podsystem pamięci. Co to oznacza? Brak wyraźnego skoku względem PlayStation 5. Innymi słowy nie zobaczymy 32 GB RAM i 2 TB SSD.

Zamiast tego coraz bardziej prawdopodobnym scenariuszem wydaje się pozostać przy 1 TB nośniku półprzewodnikowym oraz 24 GB pamięci RAM na 128-bitowej szynie danych. Taki krok pozwoliłby obniżyć koszt produkcji o jakieś 60 dolarów, czyli około 215 złotych według obecnego kursu dolara.

Zdaniem znanego informatora związanego z tematyką AMD, pozwoliłoby to też też wykorzystać większą pulę wyprodukowanych już APU, ze względu na mniejsze wymagania co do kontrolera pamięci. To również spore oszczędności w skali milionów konsol które sprzedaje japoński gigant.

Oczywiście na razie wszystkie szczegóły dotyczące konfiguracji PlayStation 6 należy traktować jako nieoficjalne. Sony nie ujawniło ani specyfikacji, ani ceny, ani daty premiery nowej konsoli. Jasne jest jednak, że kolejna generacja jest projektowana w znacznie trudniejszych warunkach niż PS5.

Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: KelperL2@NeoGAF Forum, Wccftech, Oprac. własne