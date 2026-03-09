Widzowie oglądali z zapartym tchem. Apple TV wypuści zaraz 2. sezon

Seriale z elementami czarnego humoru mają się świetnie

Pierwszy odcinek 2 sezonu, Apple TV+, zaplanowało na 3 kwietnia 2026 roku. Kolejne będą pojawiały się na platformie co piątek, aż do 5 czerwca. Razem będzie 10 odcinków (pierwszy sezon liczył sobie ich 9.)

Apple TV+ ma wyjątkowo dobrą rękę do seriali - "Pluribus", "Rozdzielenie", "Kulawe konie", a także "Znajomi i sąsiedzi" to pozycje, które można śmiało polecić do obejrzenia innym.

"Znajomi i sąsiedzi" premiera 2. sezonu już 3 kwietnia

"Znajomi i sąsiedzi" to serial, którego twórcą jest Jonathan Tropper, showrunner, scenarzysta i producent wykonawczy. Opowiada on o losach Andrew Coopera (Jon Hamm), który po raz kolejny znajdzie się w centrum niebezpiecznych wydarzeń. W dużej części, ze swojej winy i podjętych przez siebie kontrowersyjnych wyborów.

Przypomnijmy, że Cooper był nowojorskim menedżerem funduszu hedgingowego. Na skutek intrygi, stracił pracę, a że jest rozwodnikiem i musi płacić alimenty, zaczął okradać bogate domy w swojej okolicy. Z czasem okazało się, że branie na celownik osoby z dotychczasowego środowiska sprawia mu przyjemność, a przy okazji odkrywa wiele mrocznych sekretów. Co najważniejsze, produkcję z Jonem Hammem odebrano tak dobrze, że większość widzów z pewnością nie może się doczekać, kiedy Apple TV+ uraczy ich kolejnym rozdziałem z życia bohatera.

Andrew Cooper, którego polubiliśmy w pierwszym sezonie, w dalszym ciągu prowadzi podwójne życie i potajemnie okrada domy swoich bogatych sąsiadów. Jednak, jego sytuacja komplikuje się, kiedy w okolicy pojawia się tajemniczy sąsiad. W tej roli zobaczymy Jamesa Marsdena, którego niektórzy mogą kojarzyć z postaci Scotta Summersa w filmach o X-menie.