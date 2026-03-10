Zamiast miedzi przyszła stal. Thermal Grizzly padło ofiarą oszustów

Producent znany raczej z past termoprzewodzących i termopadów od jakiegoś czasu próbuje swoich sił także na rynku chłodzeń komputerowych. Z powodu problemów z surowcami szukał tańszej alternatywy i w końcu znalazł dwie firmy, które zaskakująco tanio chciały mu sprzedać miedź i aluminium. Współpraca z nimi została nawiązana za pośrednictwem serwisu Alibaba. Co więcej, firma z góry zapłaciła 30% ceny katalogowej, a reszta miała zostać wypłacona dopiero po sprawdzeniu towaru. Okazało się jednak, że to nie wystarczyło i oszustom i tak udało się wyłudzić 40 tysięcy euro.

Thermal Grizzly oszukane

Trzeba przyznać, że oszuści naprawdę się postarali. Podczas kontroli dostaw pracownicy zauważyli zarówno miedziane, jak i aluminiowe płyty. Okazało się jednak, że w przypadku miedzi ta stanowiła jedynie cienką warstwę, która pokrywała stalowe płyty, co wyszło na jaw dopiero po przyjęciu dostawy podczas frezowania.

W przypadku aluminium pracownicy faktycznie znaleźli aluminiowe płyty. Te jednak były jedynie na wierzchu dostawy. Wewnątrz znajdowały się jednak stalowe płyty porozdzielane pustymi przestrzeniami. Wszystko po to, aby zniwelować różnice w wadze między stalą a aluminium.

Thermal Grizzly przyznaje, że nie jest w stanie odzyskać utraconych środków. Firma straciła 40 tysięcy euro. A jedyne, co może zrobić, to niechcianą stal sprzedać na złom za około 3 tysiące euro. Jak przyznał Roman Hartung, prezes Thermal Grizzly:

Wciąż nie mogę uwierzyć… że to się zdarzyło dwa razy na taką skalę. To żenujące, a do tego stanowi problem finansowy.