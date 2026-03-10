Google psuje ładowanie w Pixelach. Nowa aktualizacja wkurza użytkowników

Funkcja optymalizacji ładowania w telefonach Pixel dotąd działała w bardzo przewidywalny sposób (najpierw jednak wymagała aktywacji w menu baterii). Podłączony do ładowarki smartfon ładował się z pełną mocą do poziomu 80%, a następnie proces był przerywany. Gdy pojemność spadała do 79%, urządzenie wznawiało pobór prądu, by ponownie dobić do wyznaczonego limitu. Marcowa aktualizacja całkowicie przebudowała ten mechanizm.

Z relacji użytkowników wynika, że teraz smartfony ładują się z normalną prędkością wyłącznie do poziomu 76-77%. Po przekroczeniu tego progu następuje drastyczne spowolnienie, a uzupełnienie ostatnich 3-4 procent potrafi zająć nawet godzinę.

Problem dotyczy wielu modeli telefonów Google. w tym najnowszego modelu Pixel 10a, którego maksymalna moc ładowania standardowo powinna wynosić 30 W. Testy przeprowadzone przez posiadaczy tego modelu pokazują, że po osiągnięciu 77% moc ładowania spada z 22 W do zaledwie 0,8 W.

To nie usterka, to celowe działanie Google

Choć zachowanie telefonów wygląda na błąd w oprogramowaniu, wcale nim nie jest. Google, odpowiadając na zgłoszenie na platformie IssueTracker, potwierdza, że tak duże spowolnienie ładowania w końcowej fazie jest działaniem zamierzonym. Ma to na celu ograniczenie wydzielania ciepła i lepsze zarządzanie kondycją ogniwa w dłuższej perspektywie. Zgłoszenie błędu zostało oficjalnie zamknięte i oznaczone jako „naprawione”.

Decyzja producenta podzieliła społeczność. Część użytkowników, dyskutująca o tym na platformie Reddit, nie widzi problemu, słusznie zauważając, że różnica między 77% a 80% to zaledwie kilkanaście minut włączonego ekranu i można po prostu odpiąć telefon wcześniej. Spora grupa domaga się jednak wyboru i możliwości wyłączenia nowego, agresywnego profilu.