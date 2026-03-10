Sprzęt

Ceny laptopów o 40% w górę. To koniec tańszych modeli

Nie mamy dobrych wieści dla osób, które planowały wymianę PC. Trzeba to robić teraz albo wcale, bo podwyżki to już niemal pewnik.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:32
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ceny laptopów o 40% w górę. To koniec tańszych modeli

Rynek komputerów osobistych może w najbliższym czasie przeżyć poważny wstrząs cenowy. Według analityków ceny laptopów wzrosną nawet o 40%, jeśli producenci i sprzedawcy będą chcieli utrzymać dotychczasowe marże. Głównym powodem jest rosnący koszt kluczowych komponentów - m.in. przez pogłębiające się niedobory pamięci i nośników danych.

Dalsza część tekstu pod wideo

To może mocno osłabić pozycję Microsoftu

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosły ceny RAM i SSD, które już wcześniej stanowiły istotną część kosztów produkcji laptopa. Przed obecnym kryzysem pamięć i magazyn danych odpowiadały łącznie za około 15% kosztu materiałów, natomiast procesor stanowił kolejne 30%. Oznaczało to, że trzy najważniejsze komponenty odpowiadały za około 45% kosztu urządzenia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop HP ProBook 440 G11 14" IPS Ultra 7-155U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop HP ProBook 440 G11 14" IPS Ultra 7-155U 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
4599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Laptop DREAMMACHINES RX5070TI-16PL27 16" 300Hz U9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti, Funkcje AI
Laptop DREAMMACHINES RX5070TI-16PL27 16" 300Hz U9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070Ti, Funkcje AI
0 zł
11099 zł - najniższa cena
Kup teraz 11099 zł
Laptop ACER Nitro 16S AI AN16S-61 16" IPS 180Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ACER Nitro 16S AI AN16S-61 16" IPS 180Hz Ryzen AI 7 350 16GB RAM 1 TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Advertisement

Obecnie sytuacja wygląda zupełnie inaczej - udział tych elementów w całkowitym koszcie produkcji wzrósł do ok. 58%. Sam wzrost kosztów komponentów o 13 p.p. nie oddaje jednak pełnego obrazu. Na końcową cenę wpływają także marże producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców, dlatego realny wzrost cen w sklepach może być znacznie większy.

Główną przyczyną jest gigantyczny popyt ze strony operatorów centrów AI, którzy potrzebują ogromnych ilości szybkiej pamięci oraz nośników półprzewodnikowych. Ponieważ są oni gotowi płacić znacznie więcej niż klienci indywidualni, producenci w naturalny sposób przekierowują swoje moce produkcyjne na bardziej dochodowe segmenty rynku.

Rok 2026 przyniósł jednak jeszcze jeden nieoczekiwany zwrot. Boom na sztuczną inteligencję zaczął wpływać także na rynek procesorów. Zarówno Intel, jak i AMD informują o rosnącym zapotrzebowaniu na swoje układy, a w Chinach pojawiły się nawet niedobory procesorów serwerowych.

Potencjalny wzrost cen laptopów to szczególnie zła wiadomość dla producentów komputerów z Windowsem. Wiele osób wybiera dziś takie urządzenia właśnie ze względu na stosunkowo niską cenę. Jednak Apple rozpoczęło niedawno ofensywę na niski segment, a Gigant z Cupertino ma lepszą pozycję negocjacyjną z dostawcami NAND i DRAM niż inni producenci.

Laptopy Apple MacBook w sieci RTV Euro AGD
Image
telepolis
nand RAM SSD komputery DRAM laptopy PC nośnik półprzewodnikowy
Źródła zdjęć: Telepolis / Marian Szutiak
Źródła tekstu: TrendForce, Tom's Hardware, oprac. własne