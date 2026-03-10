ING wprowadza limity na BLIKA. Bez paniki
ING Bank Śląski wprowadza limity na transakcje BLIK. Jednak nie ma powodów do obaw. To akurat dobra zmiana.
ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji. Jest ona związana z limitami na transakcje BLIK. Jednak klienci nie powinni czuć oburzenia. Wręcz przeciwnie, nowość może okazać się bardzo przydatna.
ING wprowadza tymczasowe limity BLIK
ING wprowadza dla wszystkich klientów tymczasowe limity na transakcje BLIK. Co to oznacza? Klienci banku mogą teraz zmienić limity na określony czas, np. 30 minut lub 12 godzin. Po tym czasie automatycznie wrócą one do poprzedniej wartości, bez konieczności zmiany ręcznej.
Rozwiązanie wprowadziliśmy w trosce o wygodę i bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu nie muszą oni utrzymywać podwyższonych limitów przez dłuższy czas. Podobne rozwiązanie planujemy wdrożyć dla limitów transakcji kartą i przelewów.
Taka zmiana przyda się w momencie, gdy chcemy dokonać większej, ale jednorazowej transakcji za pomocą BLIKA. Możemy limit zmienić na chwilę, bez pamiętania o przywróceniu go do poprzedniego poziomu. Oczywiście jest też możliwość zmiany limitu na stałe. Pod tym względem nic się nie zmieniło.