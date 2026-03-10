ING wprowadza limity na BLIKA. Bez paniki

ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji. Jest ona związana z limitami na transakcje BLIK. Jednak klienci nie powinni czuć oburzenia. Wręcz przeciwnie, nowość może okazać się bardzo przydatna.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING wprowadza tymczasowe limity BLIK

ING wprowadza dla wszystkich klientów tymczasowe limity na transakcje BLIK. Co to oznacza? Klienci banku mogą teraz zmienić limity na określony czas, np. 30 minut lub 12 godzin. Po tym czasie automatycznie wrócą one do poprzedniej wartości, bez konieczności zmiany ręcznej.

Rozwiązanie wprowadziliśmy w trosce o wygodę i bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu nie muszą oni utrzymywać podwyższonych limitów przez dłuższy czas. Podobne rozwiązanie planujemy wdrożyć dla limitów transakcji kartą i przelewów. poinformował ING Bank Śląski.