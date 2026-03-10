Płatności bezgotówkowe

ING wprowadza limity na BLIKA. Bez paniki

ING Bank Śląski wprowadza limity na transakcje BLIK. Jednak nie ma powodów do obaw. To akurat dobra zmiana.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:04
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ING wprowadza limity na BLIKA. Bez paniki

ING Bank Śląski poinformował o wprowadzeniu nowej funkcji. Jest ona związana z limitami na transakcje BLIK. Jednak klienci nie powinni czuć oburzenia. Wręcz przeciwnie, nowość może okazać się bardzo przydatna.

Dalsza część tekstu pod wideo

ING wprowadza tymczasowe limity BLIK

ING wprowadza dla wszystkich klientów tymczasowe limity na transakcje BLIK. Co to oznacza? Klienci banku mogą teraz zmienić limity na określony czas, np. 30 minut lub 12 godzin. Po tym czasie automatycznie wrócą one do poprzedniej wartości, bez konieczności zmiany ręcznej.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C Nano
0 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key C NFC
0 zł
149 zł - najniższa cena
Kup teraz 149 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement

Rozwiązanie wprowadziliśmy w trosce o wygodę i bezpieczeństwo klientów. Dzięki temu nie muszą oni utrzymywać podwyższonych limitów przez dłuższy czas. Podobne rozwiązanie planujemy wdrożyć dla limitów transakcji kartą i przelewów.

poinformował ING Bank Śląski.

Taka zmiana przyda się w momencie, gdy chcemy dokonać większej, ale jednorazowej transakcji za pomocą BLIKA. Możemy limit zmienić na chwilę, bez pamiętania o przywróceniu go do poprzedniego poziomu. Oczywiście jest też możliwość zmiany limitu na stałe. Pod tym względem nic się nie zmieniło.

Yubico Security Key C NFC by Yubico
169,00 zł
Yubico YubiKey 5C NFC
249,00 zł
Image
telepolis
BLIK ING ing bank śląski ING Bank Śląski zmiana ING Bank Śląski komunikat limity BLIK
Źródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com
Źródła tekstu: ING, oprac. własne