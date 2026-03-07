Visa ostrzega. To już wojna robotów o nasze pieniądze

To już dawno przestało być śmieszne

Visa coraz intensywniej sięga po sztuczną inteligencję, aby nadążyć za coraz sprytniejszymi oszustami w e‑commerce. Paradoksalnie, dziś to nie technologia systemów płatniczych, lecz człowiek staje się najsłabszym ogniwem – i to właśnie wykorzystują przestępcy, masowo stosując automatyzację i generatywne AI.

Visa obsługuje 4,3 mld kart i 335 mld transakcji rocznie, a w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowała 10 mld euro w bezpieczeństwo płatności. Dzięki biometrii, 3D Secure i algorytmom analizującym transakcje w czasie rzeczywistym firma blokuje ponad 150 mln podejrzanych operacji rocznie. Bezpośrednio przekłada się to na spadek wskaźnika wyłudzeń na europejskich platformach e-commerce.

Gdy jednak ataki starego typu przestały działać, oszuści przerzucili się na ataki socjotechniczne – podszywają się pod banki, sklepy czy doradców inwestycyjnych, bazując na psychologii, emocjach i presji czasu, a do tego stosując automatyzację, jaką przyniosło generatywne AI.

Robot AI kontra drugi robot - i tylko tokenów żal...

Generatywne modele pozwalają tworzyć maile, strony WWW czy dokumenty niemal nieodróżnialne od prawdziwych, co dramatycznie utrudnia klasyczne, „wizualne” rozpoznawanie oszustwa. Badania cytowane przez Visę pokazują, że osoby mylące treści wygenerowane przez AI z autentycznymi są niemal pięć razy bardziej narażone na scam (63% vs 14%), a ci, którzy bezrefleksyjnie udostępniają treści, dodatkowo podnoszą swoje ryzyko.

Skutki są wymierne: ofiary poświęcają średnio dwa tygodnie na „odkręcanie” problemu, a przeciętna strata finansowa sięga 147 euro.

Największy problem mają co ciekawe nie klienci, lecz sklepy

Szczególnie bezbronni wobec nowej fali oszustw są detaliści, którzy walcząc o jak najpłynniejszą obsługę klienta, automatyzują zwroty produktów, reklamacje i zwroty pieniędzy. AI umożliwia składanie wyjątkowo wiarygodnych fałszywych roszczeń – od spreparowanych faktur po sfabrykowane zdjęcia dostaw – przez co tradycyjne sygnały ostrzegawcze przestają działać.

Visa jeszcze w marcu zaprezentować ma na kongresie RetailDetail Omnichannel & E‑Commerce w Brukseli gotowe rozwiązania AI do wykrywania ataków z AI. A także zaproponować szerszą współpracę z całym sektorem płatniczym i handlowym oraz programy edukacyjne.

Czas na powrót do gotówki?