Publicystyka

Pamiętacie Telegazetę? Wiemy, co dalej z "przodkiem" internetu

Telegazeta wciąż działa. Już ta informacja może być dla niektórych zaskoczeniem. Pojawia się jednak pytanie: co dalej? Czy w czasach wszechobecnego internetu nadawcy zamierzają zakończyć żywot teletekstu w Polsce? Sprawdziliśmy to.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 19:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Pamiętacie Telegazetę? Wiemy, co dalej z "przodkiem" internetu

Pod koniec poprzedniego stulecia i na początku obecnego internet przestawał być w Polsce nowinką, a stawał się codziennością. W tamtym czasie pod naszymi strzechami funkcjonowało jeszcze jedno cyfrowe okno na świat: teletekst. Rozwiązanie cieszyło się wówczas wielką popularnością, niektórzy pewnie godzinami przeczesywali zasoby rodzimej Telegazety. Są i tacy, którzy robią to nadal. Być może ci ostatni boją się, że niebawem usługa zniknie. Z informacji uzyskanych przez serwis Telepolis.pl wynika, że fani teletekstu mogą spać spokojnie – Telegazeta nie będzie uśmiercana w najbliższej przyszłości. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
6499,00 zł
12%
7399.00
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
7399,00 zł
15%
8699.00

Słowacki nadawca rezygnuje z teletekstu. Dołącza do długiej listy

Dlaczego akurat teraz badamy temat? Po pierwsze, z ciekawości – mowa przecież o istotnym narzędziu w naszej cyfrowej historii. Ale jest jeszcze jeden powód: wraz z końcem lutego br. funkcjonować przestał teletekst u naszego południowego sąsiada. Słowacki nadawca publiczny STVR zdecydował się wyłączyć teletekst po niemal czterech dekadach jego funkcjonowania. Decyzja ma wynikać ze słabnącej popularności tej usługi – liczba użytkowników po prostu nie odpowiadała ponoszonym kosztom. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 40HF3765E 40" QLED Google OS
Telewizor SHARP 40HF3765E 40" QLED Google OS
0 zł
949 zł - najniższa cena
Kup teraz 949 zł
Telewizor HISENSE 85U78Q 85" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor HISENSE 85U78Q 85" MINILED 4K 144Hz VRR VIDAA Dolby Vision Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6999.99 zł
Telewizor SAMSUNG QE43Q7F4A 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE43Q7F4A 43" QLED 4K Tizen TV HDMI 2.1
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Advertisement

Słowacy nie gaszą światła jako pierwsi, raczej wpisują się w szerszy trend. Wystarczy napisać, że BBC, czyli pionier usług teletekstowych, zrezygnowało z narzędzia na początku poprzedniej dekady. Podobne decyzje podejmowali nadawcy od Europy, przez Azję, po Oceanię. Zazwyczaj tłumaczono to w podobny sposób: rozwiązanie jest skansenem, z którego korzysta garstka ludzi. Nie ma sensu tego odświeżać, trzeba zamykać.

Telegazeta ma się dobrze. Nie ma planów zamknięcia usługi

Między Bugiem a Odrą teletekst jest oferowany przez TVP oraz Polsat. Zwróciłem się do przedstawicieli tych nadawców z szeregiem pytań dot. Telegazety. Prywatny podmiot bez ceregieli stwierdził, że Telegazeta jest produktem niszowym. Owszem, ma swoich użytkowników, ale to marginalna grupa. A w kategoriach biznesowych teletekst ma charakter peryferyjny. Dlaczego zatem firma utrzymuje przy życiu tę technologię?

Głównym powodem jej dostępności jest wymóg techniczny w koncesjach niektórych podmiotów

- przekazali przedstawiciele Polsatu.

Nie ma zatem mowy o szczególnym sentymencie. Jednocześnie jednak nie określono, kiedy wtyczka zostanie wyciągnięta. Może i jest to bal na Titanicu, ale orkiestra nie porzuca instrumentów.

Wyłączenia teletekstu nie planuje też Telewizja Polska. Z odpowiedzi udzielonych przez tego nadawcę można wręcz wywnioskować, że Telegazeta… ma się dobrze. 

W badaniu Telewizji Polskiej z 2025 roku korzystanie z Telegazety zadeklarowało 17% dorosłych Polaków. Najpopularniejsze sekcje to „Aktualności”, „Program telewizyjny”, „Sport” i „Prognoza pogody”

– przekazało nam Biuro Spraw Korporacyjnych TVP.

Nie brakuje reklamodawców, treści są rozbudowane

Przedstawiciele publicznego nadawcy poinformowali nas także, że Telegazeta wciąż przyciąga reklamodawców. A dzieje się tak m.in. z uwagi na szerokie grono użytkowników oraz atrakcyjne ceny. Usługa generuje też przychody z ogłoszeń. Jednocześnie narzędzie nie pochłania podobno poważnych zasobów TVP – tworzący ją zespół jest niewielki, składają się na niego osoby z różnych jednostek: od redakcji treści, przez komórkę technologiczną, po dział reklamy.

Warto dodać, że w przypadku publicznego nadawcy funkcjonuje kilka teletekstów. Konkretnie osiem: TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia, TVP Historia, TVP Kultura, TVP Sport oraz TVP Seriale. Przedstawiciele tego podmiotu przekonują, że "każdy z nich ma nieco inny charakter i jest skierowany do specyficznej grupy odbiorców, odpowiadając na ich potrzeby informacyjne i rozrywkowe". W tym miejscu można zadać pytanie: jakie treści oferuje dzisiaj Telegazeta?

Pamiętacie Telegazetę? Wiemy, co dalej z "przodkiem" internetu

Wskazać należy m.in. na wiadomości - zarówno te zagraniczne, jak i krajowe. Do tego dochodzą doniesienia sportowe i biznesowe (notowania GPW czy kursy NBP), komunikaty służb i przeróżne sekcje tematyczne. Użytkownik znajdzie w tym uniwersum program telewizyjny, przepisy kulinarne, kalendarium, ale też oferty matrymonialne i te pochodzące od wróżek. Rzeczywiście sporo zależy od tego, z którego teletekstu korzysta widz. 

Telegazeta.pl, czyli wycieczka w przeszłość

Być może kogoś właśnie naszła ochota, by przejrzeć te serwisy i narzeka pod nosem, że nie ma jak tego zrobić, bo np. telewizora w domu brak. Spokojnie, nie wszystko stracone – można skorzystać z serwisu Telegazeta.pl. Ostatnio został on nawet przebudowany, więc nie należy się obawiać, że zniknie za dzień czy dwa. 

W ramach podsumowania zacytuję fragment odpowiedzi przesłanej nam przez TVP:

Dla wielu widzów Telegazeta pozostaje szybkim, bezpłatnym źródłem informacji – tak jak 30 lat temu. Wciąż przyciąga lojalnych czytelników, którzy cenią ją za różnorodność treści, które są aktualizowane siedem dni w tygodniu

- przekonują przedstawiciele TVP.
Image
telepolis
polsat telewizja publiczna TVP
Źródła zdjęć: Telepolis, Telegazeta.pl,