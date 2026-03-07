Oprogramowanie

Trzydniowy tydzien pracy dzięki AI? Tak kusi Xiaomi

Któż nie marzył o skróceniu tygodnia pracy? Stojący na czele Xiaomi Lei Jun kusi trzydniowym tygodniem pracy. Powodem ma być sztuczna inteligencja zapewniana między innymi przez jego firmę.

Michał Świech (Isand)
MICHAł ŚWIECH (ISAND) 18:15
0
Praca trzy razy w tygodniu po dwie godziny? Wiarygodne?

Podczas wywiadu z China News Weekly, Lei Jun zmierzył się z pytaniem o wzrost bezrobocia z winy sztucznej inteligencji. Bądźmy szczerzy - wielu ludzi może stracić pracę przez rozwój SI. Chiński przedsiębiorca zaczął jednak uspokajać, że ludzie nie tylko nie powinni się martwić, ale powinni się cieszyć. Według niego sztuczna inteligencja pomoże ludziom zmniejszyć ich obciążenie pracą do poziomu, że będą pracowali zaledwie trzy razy w tygodniu. Po dwie godziny dziennie.

Oczywiście każdy z nas musi sam sobie odpowiedzieć jak bardzo wiarygodna jest teza chińskiego przedsiębiorcy. Szczególnie takiego, który sam mocno rozwija sztuczną inteligencję. Czy na pewno uznamy go za bezstronnego eksperta? Lei Jun podczas tego samego wywiadu zachwalał  bowiem nadchodzące możliwości ulepszonej sztucznej inteligencji w telefonach i tabletach jego firmy. Jedno trzeba mu przyznać - odmalował wizję tak wspaniałą, że chciałoby się uwierzyć choć przez chwilę.

Źródła zdjęć: Xiaomi