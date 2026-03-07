Trzydniowy tydzien pracy dzięki AI? Tak kusi Xiaomi

Praca trzy razy w tygodniu po dwie godziny? Wiarygodne?

Podczas wywiadu z China News Weekly, Lei Jun zmierzył się z pytaniem o wzrost bezrobocia z winy sztucznej inteligencji. Bądźmy szczerzy - wielu ludzi może stracić pracę przez rozwój SI. Chiński przedsiębiorca zaczął jednak uspokajać, że ludzie nie tylko nie powinni się martwić, ale powinni się cieszyć. Według niego sztuczna inteligencja pomoże ludziom zmniejszyć ich obciążenie pracą do poziomu, że będą pracowali zaledwie trzy razy w tygodniu. Po dwie godziny dziennie.

Dalsza część tekstu pod wideo