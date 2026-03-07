Biedronka rzuciła rowery elektryczne za pół ceny. Spiesz się

Biedronka dopieszcza fanów jednośladów — wjedź w wiosnę na bogato

Dwa rowery damskie z eleganckimi koszami, w modnej bieli (w końcu kolor roku Pantone) i mięcie, oraz czarny rumak MTB z białymi akcentami — taką ofertą wita nas wiosennie Biedronka w swojej najnowszej gazetce.

Rower elektryczny Ancheer MMTP 27,5" oferuje silnik o mocy 250 W, wyjmowany akumulator 36 V o pojemności 10,2 Ah, 21-biegowy system przerzutek Shimano i silnik z momentem obrotowym 35 Nm. Rower działa w trybie hybrydowym — mamy 5-stopniowy system wspomagania, bezcenny szczególnie na podjazdach, jak i możliwość klasycznej jazdy wyłącznie siłą naszych mięśni. Zasięg pracy ze wspomaganiem to 40 kilometrów.

Dużym atutem jest niska masa roweru, wynosząca zaledwie 20,5 kg, pomimo zapewnienia przedniego amortyzatora z manetką blokady i hamulców tarczowych. Cena została obniżona w okresie trwania promocji z 5999 zł do zaledwie 2999 zł.

Rower elektryczny damski Ancheer AMAK00012 to zaś wspomniana wyżej "damka" na kołach o średnicy 26 cali. W modelu tym silnik 250 W i akumulator 10,2 Ah daje jeszcze większy zasięg, bo aż 50 km ze wspomaganiem. To rower typowo miejski, który pozwoli wygodnie przywieźć zakupy ze sklepu w dołączonym przednim koszu, ale też zabrać się na piknik po pracy.

7-biegowa przekładania ułatwia poruszanie się po zróżnicowanym terenie, dołączone oświetlenie daje beztroskę wieczornych przejażdżek, a certyfikat IP54 brak zmartwień o elektronikę. Podobnie jak w wyżej opisanym rowerze MTB dostajemy tutaj hamulce tarczowe. W konstrukcji zastosowano tym razem nie aluminium, lecz stal, przez co masa sprzętu to 26,8 kg. Maksymalne obciążenie wynosi 120 kg, a cena spadła z 5999 zł no 2999 zł.