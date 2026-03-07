Oprogramowanie

ChatGPT dla dorosłych? Tak, ale jeszcze nie teraz

OpenAI odkłada w czasie wprowadzenie wyczekiwanego trybu. Funkcja była wcześniej zapowiadana, ale aktualnie nie ma dużego priorytetu.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 11:19
0
Jak przekazał rzecznik OpenAI w rozmowie z redakcją The Verge, prace nad tzw. "adult mode" (trybem dla dorosłych) zostały na razie przesunięte. Firma tłumaczy tę decyzję koniecznością skupienia się na innych elementach platformy, które mają większe znaczenie dla szerszej grupy użytkowników.

Tego typu treści to wciąż nisza

Według twórców ChatGPT obecnie ważniejsze są ulepszenia związane z inteligencją modeli, rozwijaniem osobowości i poprawą personalizacji działania. W planach jest również zwiększenie proaktywności systemu, tak aby asystent potrafił lepiej przewidywać potrzeby użytkownika i oferować bardziej dopasowane odpowiedzi.

Choć tryb dla dorosłych wciąż pozostaje w planach, na razie nie podano nowej daty jego premiery. Wszystko wskazuje więc na to, że użytkownicy będą musieli jeszcze poczekać na funkcję, która miała pozwolić na szerszy zakres treści i bardziej liberalne podejście do niektórych tematów.

Decyzja ta pokazuje, że firma koncentruje się obecnie przede wszystkim na ogólnej jakości i możliwościach swoich modeli AI, odkładając na później funkcje skierowane do bardziej niszowych zastosowań.

Image
telepolis
Źródła zdjęć: Telepolis / Arkadiusz Bała
Źródła tekstu: The Verge, Oprac. własne