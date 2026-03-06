Znany bank zwróci 720 zł za zakupy. Taka oferta tylko do 31 marca 2026
Większość klientów wypatruje promocji ogłaszanych przez bank. Jak widać, Credit Agricole przystąpił do tego wyścigu korzyści i przygotował dla swoich klientów całkiem atrakcyjną ofertę. Na jakich zasadach można zyskać nawet 720 złotych za zakupy? Oto, co wiadomo na ten temat.
Credit Agricole namawia do otworzenia konto i chce do tego dopłacić
Bank zachęca do założenia konta, tych którzy jeszcze go nie mają. Ten, kto wykona tę czynność do 31 marca 2026 z pewnością nie pożałuje. Czeka na niego nie lada nagroda - może zyskać łączną wartość premii w wysokości 720 złotych.
Jak każda inna promocja, ta też została obwarowana warunkami, ale trzeba przyznać, że nie są one jakieś wygórowane i naprawdę łatwo je spełnić.
Credit Agricole - aby skorzystać z promocji należy:
- Otworzyć konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie Prime z kartą debetową. Można to zrobić w placówce banku, albo bez wychodzenia z domu, bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile.
- Należy także udzielić zgody na otrzymywanie ofert marketingowych - telefonicznie i elektronicznie.
Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać do 720 zł zwrotu?
- W każdym miesiącu trzeba wykonać minimum 10 płatności kartą lub BLIK-iem.
- Udzielone bankowi zgody marketingowe muszą być utrzymane przez cały czas trwania promocji.
Promocja w Credit Agricole - gdzie haczyk?
Premia naliczana jest w skali roku. Jak to zatem bank wylicza? Obiecana premia miesięczna to 4% wartości transakcji za dany miesiąc. Maksymalnie może ona wynieść 60 złotych za 12 miesięcy.
Oferta jest dostępna do 31 marca 2026.
Credit Agricole jest zaliczany do 10 największych banków na świecie pod względem aktywów. Obsługuje 54 milionów klientów w 46 krajach. W Polsce działa jako Credit Agricole Bank Polska i uważany jest za bank z solidną pozycją rynkową, należącym do czołówki pod względem przyrostu nowych kont osobistych.