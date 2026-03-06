Znany bank zwróci 720 zł za zakupy. Taka oferta tylko do 31 marca 2026

Credit Agricole namawia do otworzenia konto i chce do tego dopłacić

Bank zachęca do założenia konta, tych którzy jeszcze go nie mają. Ten, kto wykona tę czynność do 31 marca 2026 z pewnością nie pożałuje. Czeka na niego nie lada nagroda - może zyskać łączną wartość premii w wysokości 720 złotych.

Otwórz konto i zyskaj premię. Otwórz konto, spełnij warunki promocji i zyskaj nawet 720 złotych premii. ogłasza na swojej stronie bank Credit Agricole.

Jak każda inna promocja, ta też została obwarowana warunkami, ale trzeba przyznać, że nie są one jakieś wygórowane i naprawdę łatwo je spełnić.

Credit Agricole - aby skorzystać z promocji należy:

Otworzyć konto dla Ciebie lub Konto dla Ciebie Prime z kartą debetową. Można to zrobić w placówce banku, albo bez wychodzenia z domu, bezpośrednio w aplikacji CA24 Mobile. Należy także udzielić zgody na otrzymywanie ofert marketingowych - telefonicznie i elektronicznie.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać do 720 zł zwrotu?

W każdym miesiącu trzeba wykonać minimum 10 płatności kartą lub BLIK-iem.

Udzielone bankowi zgody marketingowe muszą być utrzymane przez cały czas trwania promocji.

Promocja w Credit Agricole - gdzie haczyk?

Premia naliczana jest w skali roku. Jak to zatem bank wylicza? Obiecana premia miesięczna to 4% wartości transakcji za dany miesiąc. Maksymalnie może ona wynieść 60 złotych za 12 miesięcy.

Oferta jest dostępna do 31 marca 2026.