Aplikacje

WhatsApp szykuje opłaty. Zapłacisz?

WhatsApp wkrótce wprowadzi abonament o nazwie WhatsApp Plus. Na jakie korzyści mogą liczyć użytkownicy?

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:17
Przyzwyczailiśmy się, że komunikatory są darmowe. Nie musimy płacić za korzystanie z Messengera, WhatsAppa, Telegrama czy Vibera. Jednak jakoś muszą one na siebie zarabiać. Firma Meta wpadła na pomysł, aby wprowadzić abonament. Ten pojawi się w aplikacji WhatsApp.

Dalsza część tekstu pod wideo

Abonament WhatsApp Plus

Nie martwcie się, WhatsApp nadal ma być darmowy. Abonament będzie tylko dla chętnych, których skuszą dodatkowe funkcje i możliwości. A tych ma być sporo, chociaż nie są one szczególnie wyszukane.

WhatsApp Plus pozwoli między innymi na zmianę ikony aplikacji, zmianę motywu czy też głównych kolorów, wyświetlanych w apce. Dodatkowo użytkownicy mają mieć możliwość przypięcia aż 20 chatów, a nie tylko 3, jak w darmowej wersji. Dostępny ma być też ekskluzywny dzwonek tylko dla abonentów.

To zmiany, które już teraz są dostępne w kodzie aplikacji. Nie można wykluczyć, że finalnie będzie ich znacznie więcej. Prawdopodobnie jest też, że z czasem WhatsApp będzie dodawał kolejne funkcje i możliwości dla posiadaczy Plusa.

Na ten moment nie wiadomo też, kiedy WhatsApp Plus zostanie udostępniony i ile będzie kosztował. Patrząc na listę usprawnień, nie spodziewałbym się wygórowanej ceny.

telepolis
WhatsApp Meta WhatsApp abonament WhatsApp Plus
Źródła zdjęć: Samuel Boivin / Shutterstock.com
Źródła tekstu: WABetaInfo