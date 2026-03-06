WhatsApp szykuje opłaty. Zapłacisz?

Przyzwyczailiśmy się, że komunikatory są darmowe. Nie musimy płacić za korzystanie z Messengera, WhatsAppa, Telegrama czy Vibera. Jednak jakoś muszą one na siebie zarabiać. Firma Meta wpadła na pomysł, aby wprowadzić abonament. Ten pojawi się w aplikacji WhatsApp.

Abonament WhatsApp Plus

Nie martwcie się, WhatsApp nadal ma być darmowy. Abonament będzie tylko dla chętnych, których skuszą dodatkowe funkcje i możliwości. A tych ma być sporo, chociaż nie są one szczególnie wyszukane.

WhatsApp Plus pozwoli między innymi na zmianę ikony aplikacji, zmianę motywu czy też głównych kolorów, wyświetlanych w apce. Dodatkowo użytkownicy mają mieć możliwość przypięcia aż 20 chatów, a nie tylko 3, jak w darmowej wersji. Dostępny ma być też ekskluzywny dzwonek tylko dla abonentów.

To zmiany, które już teraz są dostępne w kodzie aplikacji. Nie można wykluczyć, że finalnie będzie ich znacznie więcej. Prawdopodobnie jest też, że z czasem WhatsApp będzie dodawał kolejne funkcje i możliwości dla posiadaczy Plusa.