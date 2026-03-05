Sprzęt

Nowe karty NVIDII już w czerwcu. Nie ma jednak na co czekać

Nawet najwięksi i najbardziej oddani fani Zielonych mają teraz zagwozdkę. Znalezienie dobrych argumentów na wydanie tego modelu jest bardzo trudne.

Przemysław Banasiak (Yokai)
20:43
Wczoraj informowaliśmy Was, że NVIDIA szykuje się do premiery nowej karty graficznej. Nie chodzi jednak o serię GeForce RTX 6000. Zamiast tego odświeżony zostanie najtańszy model obecnej generacji, czyli GeForce RTX 5050. Doczeka się on 9 GB pamięci GDDR7 na 96-bitowej szynie danych, zamiast dotychczasowych 8 GB GDDR6 na 128-bitowej magistrali.

Różnica w grach będzie mała - to tylko o 5% większa przepustowość

Chińskie źródła silnie związane z producentami sprzętu potwierdziły te doniesienia. Co więcej, zdradzono iż opisywana karta pokaże się w okresie targów Computex 2026 na Tajwanie, czyli 2-5 czerwca. Nie wiadomo jednak czy wtedy nastąpi tylko prezentacja, czy sprzęt trafi już na rynek. Termin wydaje się mimo wszystko bardzo prawdopodobny.

Nadal tajemnicą pozostaje fakt skąd u Zielonych decyzja o wydaniu tak dziwnego modelu. Plotkuje się, że dostępność i ceny GDDR6 wzrosły na tyle, że lepiej już korzystać z nowszego i wydajniejszego GDDR7. Zwłaszcza, iż tylko GeForce RTX 5050 korzystał ze starszego standardu. Ma to sens, biorąc pod uwagę, iż dostawy się zwiększyły dzięki Micronowi. Dostępność nie jest jednak na tyle dobra, by wydawać serię GeForce RTX 5000 SUPER.

Czy nowy GeForce RTX 5050 okaże się lepszy od starego? W ciemno trudno powiedzieć - różnica w grach będzie raczej symboliczna. Problem może być jednak z niezależnymi testami na premierę, bo przy premierze oryginału NVIDIA nie wysłała do redakcji i youtuberów żadnych egzemplarzy. Zabroniła tego też partnerom. I tym razem może być podobnie.

Gainward GeForce RTX 5050 StormX 8 GB
Image
telepolis
Nvidia karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000 GeForce RTX 5050 Computex 2026
Źródła zdjęć: Shutterstock / Maryia_K
Źródła tekstu: BenchLife, VideoCardz, oprac. własne