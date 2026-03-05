Popularny producent drukarek 3D pozwany. Wszystko z powodu... figurek

Bambu Lab musi zmierzyć się z pozwem złożonym przez firmę Pop Mart. Spór dotyczy modeli do druku 3D przedstawiających popularną postać Labubu, które użytkownicy publikowali w serwisie MakerWorld. Producent zabawek twierdzi, że są to nielegalne kopie jego produktów i domaga się odpowiedzialności nie tylko od autorów modeli, ale również od samej platformy. Proces ma rozpocząć się 2 kwietnia 2026 i może okazać się ważnym precedensem dla całej branży druku 3D.

Dalsza część tekstu pod wideo

Moda na Labubu przeminęła, ale Pop Mart próbuje to zmienić

Do tej pory działania właścicieli praw autorskich ograniczały się głównie do usuwania pojedynczych projektów z bibliotek modeli. W przeszłości podobne żądania kierowały m.in. The Walt Disney Company w sprawie modeli z uniwersum Star Wars czy Honda wobec projektów publikowanych na Printables. Tym razem jednak pozwanym jest platforma hostująca pliki, mimo że sama nie tworzyła ani nie publikowała spornych modeli.

Po nagłośnieniu sprawy Bambu Lab usunęło z MakerWorld wszystkie projekty związane z Labubu. Automatyczna akcja doprowadziła jednak do przypadkowego usunięcia także wielu innych plików, od modyfikacji drukarek po drobne akcesoria. Firma przyznała później, że była to pomyłka operacyjna i poinformowała o przywróceniu większości projektów.

Sama postać Labubu została stworzona przez artystę Kasing Lung z Hong Kongu i zdobyła ogromną popularność w mediach społecznościowych (m.in. TikTok, Instagram) od 2023 roku. Kolekcjonerskie figurki sprzedawane w limitowanych seriach stały się modnym dodatkiem, choć według doniesień rynkowych zainteresowanie nimi zaczyna już spadać.