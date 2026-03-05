Sąsiedzi zatruwają powietrze? Oczyszczacz Dyson kupisz teraz w dobrej cenie
W Polsce wciąż trwa sezon grzewczy, a jakość powietrza na zewnątrz bardzo często spada. By cieszyć się czystym powietrzem w domu, warto zainwestować w dobry oczyszczacz.
Smog z domowych pieców
Od wielu miesięcy pracują instalacje grzewcze. Część gospodarstw domowych wciąż jednak używa pieców na paliwa stałe. Spalanie surowców o niskich parametrach generuje dym i pyły. Zanieczyszczenia wnikają do mieszkań przez okna i kratki wentylacyjne.
W powietrzu unoszą się pyły zawieszone PM10 oraz PM2,5, które niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Z tego powodu część osób kupuje urządzenia do filtracji powietrza, a producenci elektroniki notują stały popyt na takie maszyny.
Trzystopniowa filtracja zanieczyszczeń
Jednym z takich sprzętów, wartym zainteresowania, jest Dyson Purifier Cool PC1. To wieża o wysokości 105 centymetrów, ważąca niecałe pięć kilogramów. Producent zastosował w nim trzystopniowy mechanizm filtracji. Składa się on z filtra wstępnego, filtra węglowego oraz filtra HEPA 13.
Ten zestaw zatrzymuje cząsteczki o wielkości od 0,1 mikrometra. Oczyszczacz pochłania pyłki, kurz i sierść zwierząt. Filtr z węglem aktywnym neutralizuje lotne związki organiczne oraz zapachy z kuchni. Urządzenie rozprowadza powietrze dzięki technologii Air Multiplier.
Głowica maszyny obraca się w zakresie 350 stopni. Pozwala to na wentylację całego pokoju. Producent przewidział ten model do pracy na przestrzeni do 27 metrów kwadratowych.
Urządzenie ma wbudowane czujniki jakości powietrza oraz temperatury, dzięki czemu na bieżąco analizuje stan otoczenia. Wyniki pomiarów widać na ekranie LCD. Użytkownik może sterować sprzętem za pomocą pilota lub aplikacji MyDyson. Umożliwia ona zdalną obsługę i tworzenie harmonogramów pracy.
Extra Rabaty w RTV Euro AGD
Sieć RTV Euro AGD sprzedaje ten model za 1889 złotych. Akcja promocyjna potrwa do 11 marca 2026 roku, więc zostało tylko kilka dni. Bezpośrednio przed obniżką Dyson Purifier Cool PC1 kosztował 2199 zł.