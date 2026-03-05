Aplikacje

Ten kościół idzie z duchem czasu. Zamiast dawać na tacę zeskanujesz QR

Dawanie w kościele ofiary na tak zwaną tacę nie jest już tak oczywiste, jak było kiedyś. Coraz mniej ludzi nosi ze sobą gotówkę, a i niedziele bez handlu nie zachęcają do noszenia ze sobą pieniędzy do kościoła. W tym celu powstało coś, co możemy określić jako e-taca, czy jak woli sam Kościół, ofiary bezgotówkowe. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:55
Bardzo nowatorskie rozwiązanie postanowiła wprowadzić Bydgoska Bazylika Św. Wincentego a Paulo. W samym kościele umieszczono tabliczki z kodem QR, po zeskanowaniu którego możemy przekazać wybraną kwotę na ofiarę. Domyślnie są do wyboru opcje 10, 15, 20, 30, 50 i 100 zł. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać inną. 

Jakiś elegancki smartfon sobie kup Żeby wstydu w kościele nie było

Taca przez kod QR

Po zeskanowaniu kodu QR do wyboru mamy dwa cele: taca lub datek na prace remontowe. Jednak zależnie od potrzeb może pojawić się ich więcej, jak prasa katolicka, lub działalność misyjna. Pieniądze można przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIKA, a także Apple Pay i Google Pay. 

Jak podkreśla sama Bazylika w swoim komunikacie, jest to opcja dodatkowa, a tradycyjna taca wciąż będzie się odbywała podczas Mszy Świętej. Na pewno jest to duże ułatwienie dla parafian, którzy będą sami mogli zadecydować, jaki dokładnie cel chcą wesprzeć. 

 

Image
telepolis
kościół e-taca ofiara bezgotówkowa
Źródła zdjęć: Bydgoska Bazylika Św. Wincentego a Paulo, Paweł Maretycz / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bydgoska Bazylika Św. Wincentego a Paulo