Ten kościół idzie z duchem czasu. Zamiast dawać na tacę zeskanujesz QR
Dawanie w kościele ofiary na tak zwaną tacę nie jest już tak oczywiste, jak było kiedyś. Coraz mniej ludzi nosi ze sobą gotówkę, a i niedziele bez handlu nie zachęcają do noszenia ze sobą pieniędzy do kościoła. W tym celu powstało coś, co możemy określić jako e-taca, czy jak woli sam Kościół, ofiary bezgotówkowe.
Bardzo nowatorskie rozwiązanie postanowiła wprowadzić Bydgoska Bazylika Św. Wincentego a Paulo. W samym kościele umieszczono tabliczki z kodem QR, po zeskanowaniu którego możemy przekazać wybraną kwotę na ofiarę. Domyślnie są do wyboru opcje 10, 15, 20, 30, 50 i 100 zł. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby wpisać inną.
Taca przez kod QR
Po zeskanowaniu kodu QR do wyboru mamy dwa cele: taca lub datek na prace remontowe. Jednak zależnie od potrzeb może pojawić się ich więcej, jak prasa katolicka, lub działalność misyjna. Pieniądze można przekazać za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego, BLIKA, a także Apple Pay i Google Pay.
Jak podkreśla sama Bazylika w swoim komunikacie, jest to opcja dodatkowa, a tradycyjna taca wciąż będzie się odbywała podczas Mszy Świętej. Na pewno jest to duże ułatwienie dla parafian, którzy będą sami mogli zadecydować, jaki dokładnie cel chcą wesprzeć.