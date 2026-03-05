Ten kościół idzie z duchem czasu. Zamiast dawać na tacę zeskanujesz QR

Aplikacje

Dawanie w kościele ofiary na tak zwaną tacę nie jest już tak oczywiste, jak było kiedyś. Coraz mniej ludzi nosi ze sobą gotówkę, a i niedziele bez handlu nie zachęcają do noszenia ze sobą pieniędzy do kościoła. W tym celu powstało coś, co możemy określić jako e-taca, czy jak woli sam Kościół, ofiary bezgotówkowe.