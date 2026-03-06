Aplikacje

Google będzie ostrzegał przed takimi aplikacjami. Nie ignoruj

Sklep Google Play będzie ostrzegał przed określonymi aplikacjami. Lepiej tego komunikatu nie ignorować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:53
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Google będzie ostrzegał przed takimi aplikacjami. Nie ignoruj

Jednym z najważniejszych aspektów dzisiejszych telefonów jest ich czas pracy na baterii. Ciągłe ładowanie smartfonu może być irytujące. Jednak nie zawsze winne jest samo urządzenie. Często to kwestia aplikacji, jakie mamy na nim zainstalowane. Google będzie przed nimi ostrzegać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ostrzeżenie Google Play

Niedługo Sklep Google Play będzie ostrzegał przed aplikacjami, które zużywają nadmierną ilość energii. Komunikat na ten temat pojawi się już na karcie takie apki, więc dowiemy się o tym jeszcze zanim ją zainstalujemy. Google już wcześniej zapowiadał wprowadzenie takiego usprawnienia i jesteśmy coraz bliżej zobaczenia go w praktyce. Firma ujawniła też, jak będzie takie ostrzeżenie wyglądać:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME Note 70T 4/128GB 6.74” 90 Hz Czarny
Smartfon REALME Note 70T 4/128GB 6.74” 90 Hz Czarny
0 zł
399 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
Smartfon ONEPLUS Nord 5 5G 12/512GB 6.83" 144Hz Niebieski
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Smartfon OSCAL Tiger 8 5G 8/128GB 6.88" 120Hz Czarny
Smartfon OSCAL Tiger 8 5G 8/128GB 6.88" 120Hz Czarny
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Advertisement
Google będzie ostrzegał przed takimi aplikacjami. Nie ignoruj

Co więcej, takie aplikacje nie tylko będą miały wyświetlone ostrzeżenie na swojej karcie, ale będą też wykluczane z listy polecanych lub podobnych w Sklepie Play. 

Poza tym Google wprowadził też zmiany w funkcji Wake Lock, która pozwala aplikacjom utrzymać większe wykorzystanie procesora nawet po wyłączeniu ekranu smartfonu. Prawdopodobnie właśnie aplikacje, które nadmierne korzystają z tego prawa, będą oznaczane jako te, które mocniej drenują baterię urządzenia.

Google Pixel 10 5G 12/128 GB
Google Pixel 10 Pro XL 5G 16/256 GB
Image
telepolis
Android Google Google Play sklep play
Źródła zdjęć: Tada Images / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PhoneArena