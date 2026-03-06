Google będzie ostrzegał przed takimi aplikacjami. Nie ignoruj

Jednym z najważniejszych aspektów dzisiejszych telefonów jest ich czas pracy na baterii. Ciągłe ładowanie smartfonu może być irytujące. Jednak nie zawsze winne jest samo urządzenie. Często to kwestia aplikacji, jakie mamy na nim zainstalowane. Google będzie przed nimi ostrzegać.

Ostrzeżenie Google Play

Niedługo Sklep Google Play będzie ostrzegał przed aplikacjami, które zużywają nadmierną ilość energii. Komunikat na ten temat pojawi się już na karcie takie apki, więc dowiemy się o tym jeszcze zanim ją zainstalujemy. Google już wcześniej zapowiadał wprowadzenie takiego usprawnienia i jesteśmy coraz bliżej zobaczenia go w praktyce. Firma ujawniła też, jak będzie takie ostrzeżenie wyglądać:

Co więcej, takie aplikacje nie tylko będą miały wyświetlone ostrzeżenie na swojej karcie, ale będą też wykluczane z listy polecanych lub podobnych w Sklepie Play.