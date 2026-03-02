Pilny komunikat ING. Lepiej sprawdź konto
ING Bank Śląski wydał pilny komunikat, w którym informuje klientów o możliwości podwójnego pobrania pieniędzy za płatność kartą.
Klienci ING Banku Śląskiego powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem banku. Ten informuje o podwójnym obciążeniu rachunku za niektóre transakcje.
ING dwa razy pobrał kasę
Z komunikatu banku wynika, że do błędu doszło 26 lutego. Podwójnie obciążone zostały niektóre transakcje za pośrednictwem kart Visa. Klienci powinni sprawdzić, czy bank nie policzył ich podwójnie za zakupy.
Bank przeprasza za niedogodności i zapewnia, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu i skorygowaniem błędnych transakcji.
W przypadku niektórych płatności kartami Visa z dnia 26.02.2026 doszło do podwójnego obciążenia rachunku. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i niezwłocznie skorygujemy błędne transakcje.