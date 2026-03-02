Pilny komunikat ING. Lepiej sprawdź konto

Klienci ING Banku Śląskiego powinni zapoznać się z najnowszym komunikatem banku. Ten informuje o podwójnym obciążeniu rachunku za niektóre transakcje.

ING dwa razy pobrał kasę

Z komunikatu banku wynika, że do błędu doszło 26 lutego. Podwójnie obciążone zostały niektóre transakcje za pośrednictwem kart Visa. Klienci powinni sprawdzić, czy bank nie policzył ich podwójnie za zakupy.

Bank przeprasza za niedogodności i zapewnia, że trwają prace nad rozwiązaniem problemu i skorygowaniem błędnych transakcji.