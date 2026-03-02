Zaktualizuj mObywatela. Twój dowód podziękuje

Użytkownicy rządowej aplikacji mObywatel mogą już korzystać z jej nowej funkcji. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat, w którym informuje o nowościach.

Dowód w mObywatelu

Polacy mogą już w mObywatelu zarządzać swoim dowodem osobistym. Co to oznacza w praktyce? Aplikacja pozwala między innymi na:

Zawieszenie dowodu lub cofnięcie zawieszenia (swojego, dziecka lub podopiecznego),

Unieważnienie dowodu (np. na wypadek uszkodzenia lub utraty),

Złożenie wniosku o dowód dla siebie,

Złożenie wniosku o dowód dla dziecka,

Złożenie wniosku o dowód dla podopiecznego,

Zgłoszenie utratę lub uszkodzenie paszportu.

Dzięki temu Polacy mogą błyskawicznie zawiesić ważność dowodu osobistego i certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej. Maksymalnie możemy to zrobić nq 14 dni, ale możliwe jest wcześniejsze cofnięcie zawieszenia.