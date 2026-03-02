Aplikacje

Zaktualizuj mObywatela. Twój dowód podziękuje

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o nowości w aplikacji mObywatel. Jest ona związana z dowodami osobistymi Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:26
0
Użytkownicy rządowej aplikacji mObywatel mogą już korzystać z jej nowej funkcji. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat, w którym informuje o nowościach.

Dowód w mObywatelu

Polacy mogą już w mObywatelu zarządzać swoim dowodem osobistym. Co to oznacza w praktyce? Aplikacja pozwala między innymi na:

  • Zawieszenie dowodu lub cofnięcie zawieszenia (swojego, dziecka lub podopiecznego),
  • Unieważnienie dowodu (np. na wypadek uszkodzenia lub utraty),
  • Złożenie wniosku o dowód dla siebie,
  • Złożenie wniosku o dowód dla dziecka,
  • Złożenie wniosku o dowód dla podopiecznego,
  • Zgłoszenie utratę lub uszkodzenie paszportu.

Dzięki temu Polacy mogą błyskawicznie zawiesić ważność dowodu osobistego i certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej. Maksymalnie możemy to zrobić nq 14 dni, ale możliwe jest wcześniejsze cofnięcie zawieszenia.

Jednocześnie resort przypomina, że po unieważnieniu dokument konieczne jest złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu.

