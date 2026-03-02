Aplikacje
Zaktualizuj mObywatela. Twój dowód podziękuje
Ministerstwo Cyfryzacji informuje o nowości w aplikacji mObywatel. Jest ona związana z dowodami osobistymi Polaków.
Użytkownicy rządowej aplikacji mObywatel mogą już korzystać z jej nowej funkcji. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało komunikat, w którym informuje o nowościach.
Dowód w mObywatelu
Polacy mogą już w mObywatelu zarządzać swoim dowodem osobistym. Co to oznacza w praktyce? Aplikacja pozwala między innymi na:
- Zawieszenie dowodu lub cofnięcie zawieszenia (swojego, dziecka lub podopiecznego),
- Unieważnienie dowodu (np. na wypadek uszkodzenia lub utraty),
- Złożenie wniosku o dowód dla siebie,
- Złożenie wniosku o dowód dla dziecka,
- Złożenie wniosku o dowód dla podopiecznego,
- Zgłoszenie utratę lub uszkodzenie paszportu.
Dzięki temu Polacy mogą błyskawicznie zawiesić ważność dowodu osobistego i certyfikatów zamieszczonych w jego warstwie elektronicznej. Maksymalnie możemy to zrobić nq 14 dni, ale możliwe jest wcześniejsze cofnięcie zawieszenia.
Jednocześnie resort przypomina, że po unieważnieniu dokument konieczne jest złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu.