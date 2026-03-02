Bezpieczeństwo

Zapłaciła BLIKIEM. 18-latka nie wyszła na tym dobrze

Każdy apel o ostrożność jest na wagę złota. Przestępcy stosują rozmaite scenariusze, ale przyświeca im jeden cel - chcą pozbawić nas pieniędzy, a jeszcze lepiej dobrać się do naszego konta. Policja po raz kolejny prosi - zanim przekażemy komuś kod BLIK, upewnijmy się, że prośba o pomoc finansową jest prawdziwa.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:33
Problem jest na tyle poważny, że niemal w każdym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wpływają zawiadomienia o oszustwach internetowych, w wyniku których poszkodowani tracą naprawdę duże pieniądze. Im więcej przypadków zostaje opisanych, tym bardziej oswajamy się ze schematem działania przestępców.

Istnieje wiele pretekstów o podanie kodu BLIK

Tym razem, sprawę oszustwa zgłosiła na policję 18-letnia mieszkanka gminy Kunów. Całe zdarzenie zaczęło się bardzo typowo. Dziewczyna otrzymała wiadomość na popularnym komunikatorze społecznościowym od swojego szwagra. Treść wiadomości była jasna - potrzebował on pieniędzy na opłacenie przesyłki i prosi ją o podanie kodu BLIK. 18-latka, niczego nie podejrzewając, szybko wygenerowała kod na sumę 150 zł. Po jakimś czasie dopiero, zadzwoniła do niej jej matka, informując, że ktoś włamał się na konto społecznościowe jej zięcia i w jego imieniu rozsyła nieprawdziwe prośby o kody BLIK.

Co zrobić, kiedy jesteśmy proszeni o pożyczkę?

Zasada nr 1 - nie działajmy pochopnie. Zawsze potwierdzajmy tożsamość znajomych, którzy proszą nas o pieniądze za pomocą internetowych komunikatorów. Jeśli otrzymamy prośbę o kod BLIK - zadzwońmy sami do takiej osoby i upewnijmy się, czy naprawdę znalazła się z potrzebie. Wykonanie takiego połączenia zajmie chwilę, a może uchronić nas przed ogromnymi stratami. 

oszustwo na znajomego kody Blik oszustwo na BLIK Oszustwo BLIK
Zródła zdjęć: PeopleImages / Shutterstock
Źródła tekstu: swietokrzyska.policja.gov.pl