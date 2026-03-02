Zapłaciła BLIKIEM. 18-latka nie wyszła na tym dobrze

Problem jest na tyle poważny, że niemal w każdym tygodniu do Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim wpływają zawiadomienia o oszustwach internetowych, w wyniku których poszkodowani tracą naprawdę duże pieniądze. Im więcej przypadków zostaje opisanych, tym bardziej oswajamy się ze schematem działania przestępców.

Istnieje wiele pretekstów o podanie kodu BLIK

Tym razem, sprawę oszustwa zgłosiła na policję 18-letnia mieszkanka gminy Kunów. Całe zdarzenie zaczęło się bardzo typowo. Dziewczyna otrzymała wiadomość na popularnym komunikatorze społecznościowym od swojego szwagra. Treść wiadomości była jasna - potrzebował on pieniędzy na opłacenie przesyłki i prosi ją o podanie kodu BLIK. 18-latka, niczego nie podejrzewając, szybko wygenerowała kod na sumę 150 zł. Po jakimś czasie dopiero, zadzwoniła do niej jej matka, informując, że ktoś włamał się na konto społecznościowe jej zięcia i w jego imieniu rozsyła nieprawdziwe prośby o kody BLIK.

Co zrobić, kiedy jesteśmy proszeni o pożyczkę?