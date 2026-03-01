Bezpieczeństwo

Stracili 350 tysięcy złotych przez chwilę nieuwagi. Nie daj się okraść

Przestępcy wykorzystują zaufanie i brak ostrożności mieszkańców. W ciągu zaledwie kilku dni ofiary straciły łącznie ponad 350 tysięcy złotych. Warto znać metody działania naciągaczy.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:58
0
Fałszywy pracownik banku

Policja w Zielonej Górze przyjęła zgłoszenia o trzech dużych kradzieżach. Najwięcej straciła 40-letnia kobieta. Zadzwoniła do niej oszustka podająca się za pracownicę banku. Przekonała ofiarę, że jej oszczędności są zagrożone.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kobieta uwierzyła w tę historię i wypłaciła 156 tysięcy złotych. Następnie zainstalowała aplikację z przesłanego linku. Wpłaciła gotówkę przez bitomat do wirtualnego portfela przestępców. Złodzieje kupili sobie za te środki kryptowaluty.

Pułapka w mediach społecznościowych

Kolejna kradzież dotyczyła obietnicy zysku w Internecie. 60-letnia kobieta zobaczyła w sieci reklamę, która zachęcała do inwestowania w akcje państwowej spółki. Ofiara postanowiła spróbować pomnożyć kapitał.

Kobieta przelewała pieniądze przez dwa miesiące. Łącznie przekazała przestępcom 50 tysięcy złotych. Oszustwo wyszło na jaw przy próbie wypłaty środków. Kontakt z rzekomymi doradcami natychmiast się urwał.

Metoda na hydraulika

Przestępcy działają także w świecie rzeczywistym. W Zielonej Górze okradziono dwie starsze kobiety we własnym mieszkaniu. Do drzwi zapukało dwóch mężczyzn podających się za hydraulików. Twierdzili, że muszą sprawdzić szczelność rur w budynku.

Jeden ze sprawców wszedł z seniorkami do łazienki. W tym czasie jego wspólnik przeszukał pozostałe pokoje. Złodzieje wynieśli z mieszkania 150 tysięcy złotych w gotówce.

Nie daj się okraść!

Oszuści mają różne metody, by pozbawić nas oszczędności. Należy przede wszystkim zachować czujność i stosować się do kilku poniższych zasad:

  • Nie ufaj reklamom obiecującym szybki zysk, szczególnie tym w mediach społecznościowych.
  • Sprawdzaj wiarygodność platformy inwestycyjnej. Szukaj opinii, certyfikatów i danych kontaktowych.
  • Nigdy nie instaluj oprogramowania do zdalnego dostępu do swojego komputera czy telefonu.
  • Zanim wpuścisz kogoś obcego do domu, dobrze się zastanów.
policja zielona góra oszustwo internetowe kradzież pieniędzy fałszywe inwestycje oszustwo na pracownika banku cyverbezpieczeństwo
Zródła zdjęć: RomanR / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Policja