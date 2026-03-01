Sprzęt

Nadchodzi tani MacBook. Ma być wielkim hitem

Już za chwilę, już za moment Apple ma zaprezentować nowe, tanie MacBooki. Firma mocno w nie wierzy i uważa, że będą sprzedażowym hitem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 18:51

Już jutro (2 marca) Apple prawdopodobnie zaprezentuje światu nowe laptopy z serii MacBook. Jednak nie będą to modele z wydajnymi układami M5 i ekranami OLED, o których plotki krążą od miesięcy. Tym razem firma z Cupertino chce wprowadzić do sprzedaży tanie laptopy. Jak na urządzenia z nadgryzionym jabłkiem w logo to będą naprawdę tanie.

Tani MacBook

O nowych MacBookach wiemy całkiem sporo. Laptopy mają być wyposażone w układy Apple A18 Pro, czyli te same, które znajdują się w iPhone'ach 16 Pro. Nie będa one tak wydajne, jak inne komputery z ogryzkiem, ale powinny wystarczyć do komfortowej, biurowej pracy i standardowego użytku domowego.

Do tego zaoferują prawdopodobnie 8 GB pamięci RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Jeśli chodzi o cenę, to mówi się o 599 dolarach. Według aktualnego kursu to około 2150 zł, ale pamiętajcie, że w USA ceny są podawane bez podatku. Zatem trzeba do tego dodać jeszcze 23 proc., co w Polsce powinno przełożyć się na cenę około 2699 zł.

Ciekawe informacje na temat tanich MacBooków przekazał Mark Gurman, czyli jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w branży. Twierdzi on, że Apple pokłada spore nadzieje w nowych modelach.

Wewnętrznie, MacBook z niższej półki jest opisywany jako „niesamowita okazja”, a Apple wierzy, że jego wprowadzenie na rynek sprawi, że sporo osób przestawi się z komputerów z systemem Windows i Chromebooków. Może to nawet skłonić użytkowników iPhone'ów, którzy nie mają komputerów, do zakupu swojego pierwszego Maca.

stwierdził Gurman.

Apple ma też spodziewać się dużego zainteresowania tuż po premierze. Dlatego firma poinformowała pracowników w sklepach stacjonarnych, że prawdopodobnie będą musieli zostać po godzinach. Podobna sytuacja ma miejsce przy premierze kolejnej generacji iPhone'ów.

