Ministerstwo informuje. Chodzi o 5 marca

Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem strony podatki.gov.pl, wydało komunikat. W nim ostrzega przed utrudnieniami, które napotkają nas w najbliższy czwartek (5 marca).

Prace serwisowe e-dokumenty.mf.gov.pl

Ministerstwo poinformowało, że 5 marca odbędą się prace serwisowe na środowisku produkcyjnym e-dokumenty.mf.gov.pl. Te zaplanowane są w godzinach od 19:00 do 24:00. W tym czasie środowisko produkcyjne e-dokumenty.mf.gov.pl będzie niedostępne.