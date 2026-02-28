Fintech
Ministerstwo informuje. Chodzi o 5 marca
Ministerstwo Finansów wydało komunikat w związku z utrudnieniami. Chodzi o 5 marca.
Ministerstwo Finansów, za pośrednictwem strony podatki.gov.pl, wydało komunikat. W nim ostrzega przed utrudnieniami, które napotkają nas w najbliższy czwartek (5 marca).
Prace serwisowe e-dokumenty.mf.gov.pl
Ministerstwo poinformowało, że 5 marca odbędą się prace serwisowe na środowisku produkcyjnym e-dokumenty.mf.gov.pl. Te zaplanowane są w godzinach od 19:00 do 24:00. W tym czasie środowisko produkcyjne e-dokumenty.mf.gov.pl będzie niedostępne.
Co to oznacza w praktyce? W tym czasie niemożliwe będzie wysyłanie plików, w tym między innymi: JPK, JPK na żądanie, CUK, ALK, ITP, ITP-Z, PSP oraz DPI. Jeśli planowaliście w tym czasie jakieś działania, to lepiej wykonać je wcześniej.