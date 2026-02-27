Tech

Japonia nie zwalnia. Są kolejne postępy w produkcji półprzewodników

Chociaż to Tajwan jest niekwestionowanym liderem na rynku układów scalonych, to Korea Południowa, USA a teraz i Japonia nadrabiają zaległości.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 27 LUT 2026
Japonia wyraźnie przyspiesza wyścig o najbardziej zaawansowane półprzewodniki. Wspierana przez państwo firma Rapidus ogłosiła zakończenie rundy finansowania o wartości 250 miliardów jenów, czyli równowartości około 5,7 miliarda złotych. Środki pochodzą zarówno z budżetu państwa, jak i od prywatnych przedsiębiorstw.

Japoński rząd uzyskał tzw. "złote akcje" z prawem veta

Wśród inwestorów znalazły się takie znane firmy jak Sony, Toyota, SoftBank, Canon, Fujitsu, Denso, Kioxia czy Seiko Epson. Kapitał ma pomóc w realizacji kluczowego celu - rozpoczęcia masowej produkcji układów w litografii 2 nm w fabryce IIM-1 w Chitose na wyspie Hokkaido do 2027 roku.

Pokazuje to, jak duże znaczenie strategiczne ma Rapidus dla japońskiego rządu. Państwo obejmie około 10% akcji z prawem głosu oraz większość udziałów uprzywilejowanych bez prawa głosu, ale zachowa możliwość ich konwersji w przypadku problemów finansowych firmy.

Co więcej, Tokio uzyskało tzw. "złote akcje", które pozwalają blokować kluczowe decyzje korporacyjne. Oznacza to, że rząd zabezpiecza sobie realny wpływ na przyszłość Rapidus i jego technologii, traktując sektor półprzewodników jako element bezpieczeństwa gospodarczego.

Rapidus ma już pierwszych zainteresowanych partnerów

Prezes Rapidus, Atsuyoshi Koike, poinformował, że firma prowadzi rozmowy z ponad 60 potencjalnymi klientami w sprawie układów dla AI, robotyki oraz rozwiązań brzegowych. Zainteresowanie najnowszymi procesami technologicznymi wyraźnie rośnie, a szczególnie duży popyt dotyczy właśnie litografii 2 nm. Rapidus planuje jednak pójść jeszcze dalej i po wdrożeniu tej technologii rozwijać kolejne generacje, w tym procesy 1,4 nm oraz docelowo 1 nm.

Japonia nie zwalnia. Są kolejne postępy w produkcji półprzewodników

Deklaracje te nie są pustymi obietnicami. Japończycy uruchomili linię pilotażową w kwietniu 2025 roku, a już w lipcu zaprezentował działające tranzystory 2 nm GAA. Fabryka na Hokkaido korzysta z najnowszych maszyn litograficznych High-NA EUV dostarczonych przez ASML, a w ramach współpracy technologicznej z IBM na miejscu pracuje także zespół inżynierów wspierających transfer know-how.

Produkcja ma ruszyć od poziomu około 6000 wafli 300 mm miesięcznie, a w ciągu pierwszego roku zdolności mają wzrosnąć do około 25 000 wafli miesięcznie. Całkowity koszt szacowany jest na około 4 biliony jenów. Do tej pory udało się zabezpieczyć finansowanie na około 1,7 biliona jenów, co oznacza, że przed Rapidus wciąż stoi ogromne wyzwanie inwestycyjne.

telepolis
