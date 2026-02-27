Zastąpi telewizor i kosztuje grosze. Aurzen rozpieszcza Polaków

Aurzen już wcześnie wprowadził do Polski składany, kieszonkowy projektor – ZIP. Teraz do oferty dołączają dwa modele z linii BOOM.

Pierwszy z nowych projektorów, Aurzen BOOM mini, zapewnia natywną rozdzielczość Full HD (1080p) z obsługą HDR10 i 500 ANSI lumenów jasności, która jest wystarczająca do większości możliwych scenariuszy kinowych. BOOM mini oferuje także wsparcie odtwarzania plików 4K, a także funkcje automatycznej ostrości i korekcji trapezowej w czasie rzeczywistym dzięki technologii Time of Flight. Ma też spory wybór połączeń: dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1, HDMI oraz USB.

Aurzen BOOM mini daje łatwy dostęp do Google TV i ponad 10 tys. aplikacji, w tym popularnych serwisów streamingowych takich jak NetfIix, YouTube oraz trudno dostępny, oficjalnie licencjonowany Disney+.

Do fanów mniejszych rozmiarów może trafić także model BOOM Air. To kompaktowa, lekka konstrukcja (ok. 1,23 kg) z wbudowanym systemem Google TV, który pozwala streamować treści bez konieczności podłączania dodatkowych urządzeń z takich serwisów streamingowych jak Netflix, YouTube, Disney+ czy Prime Video.

Natywna jakość to Full HD (1080p) z HDR10 i wsparciem dla 4K. Urządzenie zapewnia 300 ANSI lumenów jasności, co sprawdzi się podczas wieczornych projekcji filmów czy seriali. Producent zachwala też nagłośnienie: system Dolby Audio i głośnik 10 W pozwolą cieszyć się seansem filmowym bez potrzeby podłączania dodatkowego sprzętu. Całość można zasilać przez kabel USB-C, również przez powerbanki z mocą powyżej 65 W, dzięki czemu projektor jest bardziej elastyczny w użyciu poza domem.