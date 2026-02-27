NVIDIA podnosi ceny. Będzie drożej o 2500 złotych

Od kilku miesięcy zmagamy się z kryzysem na rynku pamięci. W tym czasie moduły RAM, nośniki półprzewodnikowe, laptopy, konsole i karty graficzne znacząco podrożały. Wygląda jednak na to, że to nie koniec złych wieści. NVIDIA poinformowała oficjalnie, że podnosi sugerowane ceny za jeden ze swoich wyżej pozycjonowanych sprzętów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nie powinno to mieć wpływu na laptopy z układami NVIDIA N1 i N1X

Mowa o NVIDIA DGX Spark, czyli niewielkim komputerze stworzonym z myślą o pracy ze sztuczną inteligencją. Wcześniej kosztował on 3999 dolarów, teraz zaś 4699 dolarów (+ VAT). Mowa więc o różnicy ponad 2500 złotych. Zmiany weszły już w życie, ale dotyczą tylko wersji Founders Edition. Warianty od partnerów OEM (np. ASUS, GIGABYTE, MSI) mogą, ale nie muszą podrożeć.

Co jest powodem takiej decyzji? Oczywiście niedobory DRAM. Mini PC dla profesjonalistów od Zielonych wykorzystuje aż 128 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, a do tego dochodzi SSD o pojemności 4 TB.