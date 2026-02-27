Sprzęt

NVIDIA podnosi ceny. Będzie drożej o 2500 złotych

Ten rok zdecydowanie nie będzie udany dla entuzjastów nowych technologii. Co i rusz słychać o kolejnych problemach. Tym razem złe wieści ma NVIDIA.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 17:50
Od kilku miesięcy zmagamy się z kryzysem na rynku pamięci. W tym czasie moduły RAM, nośniki półprzewodnikowe, laptopy, konsole i karty graficzne znacząco podrożały. Wygląda jednak na to, że to nie koniec złych wieści. NVIDIA poinformowała oficjalnie, że podnosi sugerowane ceny za jeden ze swoich wyżej pozycjonowanych sprzętów.

Nie powinno to mieć wpływu na laptopy z układami NVIDIA N1 i N1X

Mowa o NVIDIA DGX Spark, czyli niewielkim komputerze stworzonym z myślą o pracy ze sztuczną inteligencją. Wcześniej kosztował on 3999 dolarów, teraz zaś 4699 dolarów (+ VAT). Mowa więc o różnicy ponad 2500 złotych. Zmiany weszły już w życie, ale dotyczą tylko wersji Founders Edition. Warianty od partnerów OEM (np. ASUS, GIGABYTE, MSI) mogą, ale nie muszą podrożeć.

Co jest powodem takiej decyzji? Oczywiście niedobory DRAM. Mini PC dla profesjonalistów od Zielonych wykorzystuje aż 128 GB pamięci RAM typu LPDDR5X, a do tego dochodzi SSD o pojemności 4 TB.

A co to oznacza dla rynku typowo konsumenckiego? Raczej nic złego. Co prawda jeszcze w tym roku mamy dostać maszyny z układami NVIDIA N1 oraz N1X, a więc procesorami ARM związanymi z GB10 znajdującym się DGX Spark. Ale będą one dysponowały znacznie mniejszą pamięcią - 16, 32 i 64 GB. Dostępność i ceny powinny być względnie "normalne".

telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja DRAM Mini PC LPDDR5X NVIDIA Blackwell NVIDIA N1x NVIDIA N1 NVIDIA DGX Spark
Zródła zdjęć: Serve The Home
Źródła tekstu: NVIDIA, oprac. własne